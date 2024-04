ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 18 Aprilie 2024, 15:33

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a acuzat HotNews.ro, într-o intervenție la Antena 3, că nu i-a publicat un punct de vedere pe care l-ar fi trimis redacției la investigația care arată că Primăria Sectorului 5 a cumpărat fără licitație echipamente pentru locurile de joacă, bănci, coșuri de gunoi și echipamente de fitness, în 12 contracte care cumulează 1 milion de lei, de la firma Geca Impex PM. HotNews.ro i-a solicitat un punct de vedere încă din 16 aprilie, cu două zile înainte de a publica investigația, însă nu am primit niciun răspuns. Am revenit cu întrebări și după declarațiile lui Piedone, dar au rămas fără răspuns.

Piedone si locurile de joaca Foto: Colaj foto

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a reacționat la Antena 3, unde a susținut că a transmis HotNews.ro un punct de vedere, pe care nu l-ar fi publicat.

„Eu de fiecare dată ies și spun verde în față. Am greșit, plătesc, nu am greșit, ăsta sunt. Am dat și un punct de vedere la HotNews.ro, care nu este publicat. Am spus clar în ce perioadă, cum s-a făcut, toate achizițiile sunt pe SEAP. Credeți că e un nebun de primar ca în perioada campaniei electorale să scoată contracte de milioane de euro dacă nu sunt în deplină legalitate”, a declarat Piedone la Antena 3.

„Am sărit în trambulina la care face HotNews referire”

El a mai spus că HotNews.ro ar fi scris despre 22 de contracte, deși am scris despre 12 încheiate în 2024.

„În perioada 2022-2024, Sectorul 5 a încheiat contracte de achiziție directă cu Societatea Geca Impex în număr de 12, nu în număr de 22, așa cum cei de la HotNews au precizat. Menționez faptul că obiectul contractelor încheiate nu sunt similare, iar valoarea estimată a fost calculată independent, totodată precizăm faptul că fiecare achiziție a avut la bază un cod CPV unic. Nu am citit din spiritul legii, doar din lege și așa s-a procedat în achiziția care a fost publică. Sunt organe abilitate în desfășurarea achizițiilor publice și puteau să sesizeze. S-a desfășurat în luna februarie, a trecut de toate verificările organelor competente, ni s-a dat verde la achiziție, am achiziționat. Eu lucrez, toate astea s-au făcut pentru a face, și ieri am inaugurat un parc, am sărit în trambulina respectivă la care face HotNews.ro referire, nu am nimic de ascuns”, a mai spus Piedone.

HotNews.ro i-a solicitat primarului un punct de vedere încă din 16 aprilie, cu două zile înainte de a publica investigația, însă nu am primit niciun răspuns.

Mai mult, după declarațiile făcute joi dimineață de primar am solicita informații și la biroul de presă al Primăriei Sectorului 5, întrebând dacă a fost trimis un răspuns și unde a fost trimis. Ni s-a spus că vom fi sunați să ni se comunice informația, însă nu a mai sunat nimeni.

HotNews.ro a dezvăluit joi că Primăria Sectorului 5 a cumpărat echipamente pentru locurile de joacă, bănci, coșuri de gunoi și echipamente de fitness în 12 contracte care cumulează 1 milion de lei, de la o singură firmă, fără licitație, conform datelor găsite de HotNews.ro în SEAP, sistemul de achiziții publice. Achizițiile au fost realizate în 26-29 februarie 2024. Compania se numește Geca Impex PM. Potrivit termene.ro, acționarii Geca Impex sunt Gelu și Verona Palamaru. Despre aceștia, presa a scris în mai multe rânduri că sunt nașii de cununie a lui Gheorghe Flutur (PNL).

Potrivit centralizării făcute de HotNews.ro din SEAP, pentru anii 2023 și 2022, Geca Impex PM a primit zeci de contracte prin achiziție directă de la Primăria Sectorului 5, tot pentru mobilier urban și gazon. Valoarea totală este de 2,34 milioane de lei.

În auditul Curții de Conturi pe anul 2022, la Primăria Sectorului 5, aceasta este una dintre neregulile semnalate.