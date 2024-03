POLITIC Vineri, 29 Martie 2024, 17:09

0

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, le-a transmis jurnaliștilor care au întrebat despre ancheta HotNews.ro privind averea sa mutată pe firmă că în trecut a operat mulți jurnaliști și atunci presa avea o altă abordare privind persoana sa.

Spitalul Universitar Foto: Hotnews

Întrebat despre apartamentele și mașinile care nu apar în declarația de avere pentru că au fost trecute pe o firmă deținută de Cîrstoiu și familia sa, dar și dacă a luat vreodată mită, medicul a reacționat nervos.

„Este o abordare care este incorectă și nu încercati să duceți discuția înspre niște oameni care au muncit, să coborâți totul în derizoriu. Eu am salvat oameni, am operat oameni de cancere osoase și am făcut-o cum am știut mai bine. Asta e meseria mea. Am operat mulți din colegii dumneavoastră care au avut aceste probleme. Atunci aveați o altă abordare”, a replicat Cătălin Cîrstoiu.

În prima reacție după publicarea anchetei, Cîrstoiu le-a replicat jurnaliștilor: „Ce ar trebui, să merg cu trotineta și să ascund mașina scumpă în garaj”.

El a subliniat că a acționat întotdeauna legal, iar activele sale în firme sunt trecute în declarația de avere.

Averea neștiută a lui Cătălin Cîrstoiu

Documente oficiale descoperite de HotNews.ro arată că, în afară de proprietățile declarate ca manager al Spitalului Universitar București, Cătălin Cîrstoiu folosește, inclusiv în campania electorală unde participă alături de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, proprietăți deținute de firmele sale și ale soției.

Grupul de firme se numește Anemona. „E o metodă utilizată de mulți politicieni pentru a nu încărca declarațiile de avere”, a explicat pentru HotNews.ro una dintre sursele care ne-au dezvăluit situația lui Cîrstoiu.

Medicul susținut de PNL și PSD la Primăria București deține pe firmele familiei un apartament pe plajă la Mamaia, un penthouse la Sinaia, două apartamente în București și mai multe mașini de mare putere, printre care un BMW X6 M60 pe care îl folosește și în campanie.

Conform legii, în calitatea de manager de spital (sau în cea recentă de politician), el nu e obligat să-și prezinte proprietățile firmelor în declarațiile de avere.

Comparativ, valoarea proprietăților din declarația de avere a lui Cîrstoiu e mai mică decât cea a proprietăților folosite și aflate pe firme. În declarația de avere apare un teren intravilan de peste 3.000 de metri pătrați în Mogoșoaia, o casă de 450 de metri pătrați în județul Ilfov și un apartament de 100 de mp în București. Ca mașină, are declarat un Cadillac din 2008.

Întrebat joi de HotNews.ro, Cătălin Cîrstoiu a recunoscut că are apartamentele din Sinaia și din Mamaia, precum și mașinile BMW, spunând că o mașină Mercedes a vândut-o, iar una este „în vânzare”.