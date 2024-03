EXCLUSIV Miercuri, 20 Martie 2024, 15:03

11

La câteva minute după ce a terminat conferința de presă de miercuri, în care și-a anunțat candidatura din partea PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, doctorul Cătălin Cîrstoiu a vorbit, într-un interviu pentru HotNews.ro, despre moartea tinerilor care au fost transferați prea târziu în străinătate după incendiul de la Colectiv. El susține că a promovat insistent ca tinerii să fie mutați în afara României pentru tratament, dar că decizia aparținea Guvernului Ponta.

8 ani de la Colectiv Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cătălin Cîrstoiu era manager al Spitalului Universitar București și în toamna lui 2015, când a avut loc incendiul din Clubul Colectiv. Guvernul Ponta și ministrul Sănătății din acel moment, Nicolae Bănicioiu, dar și Raed Arafat deciseseră că România are tot ce era necesar pentru ca tinerii care au suferit arsuri să nu fie transferați în străinătate: „Avem de toate”.

Candidatul PSD-PNL susține că regretă decizia luată atunci și că Guvernul trebuia să activeze mai rapid mecanismul european.

Internat chiar în spitalul condus de Cîrstoiu, Alexandru Hogea a murit la 19 ani, în 22 noiembrie 2015, el fiind a 60-a victimă a incendiului din clubul Colectiv. Narcis Hogea, tatăl lui Alex, a acuzat medicii din Spitalul Universitar, unde Cătălin Cîrstoiu era manager, că s-au opus transferului în străinătate, ceea ce a provocat decesului fiului său. Alex Hogea a fost transferat, în cele din urmă, la spitalul AKH din Viena, dar a murit din cauza infecțiilor din spitalul din Capitală.

Redăm interviul acordat HotNews.ro de către Cătălin Cîrstoiu, la scurt de la prezentarea sa oficială drept candidat la Primăria Capitalei:

„Decizia nu era a mea”

HotNews: În 2015, au murit pacienți pentru că au fost transferați prea târziu în străinătate. Aveți vreun regret în legătură cu acel moment, că tinerii nu au fost trimiși mai repede în străinătate?

Cătălin Cîrstoiu: În acel moment am pus în contrabalans poziția mea la Spitalul Universitar cu soluția pe care altcineva trebuia să o găsească pentru transferul acelor tineri în străinătate. Lucrurile acestea sunt știute. Adică, mai concret, am fost cel care a susținut vehement o mutare în exterior prin activarea mecanismelor de cooperare europeană. Decizia însă nu era a mea.

Tatăl lui Alexandru Hogea v-a acuzat pe dumneavoastră.

Cătălin Cîrstou: Știu, știu. Din păcate, a fost un sfârșit pe care nu îl doresc nimănui. Dar, din păcate, soluția, acelor transferuri în acel moment era activarea mecanismelor de cooperare europeană. Altă variantă România nu avea la acel moment.

„Spitalele aveau ce a trebuit pentru primele zile”

Greșeala a aparținut Ministerului Sănătății (n.r. - condus de Nicolae Bănicioiu)?

Cătălin Cîrstoiu: Cine face activitarea mecanismului de cooperare europeană.

Asta vă întrebăm noi. Guvernul Ponta trebuia să activeze mecanismul?

Cătălin Cîrstoiu: Face o parte. O face o anumită structură, activarea mecanismelor de cooperare europeană se face la propunerea unei anumite structuri dintr-un anumit minister, cu aprobarea Guvernului.

Revenim: a fost o greșeală că s-a întârziat activarea acelui mecanism?

Cătălin Cîrstoiu: Cred că toate cazurile trebuiau privite separat, caz cu caz. Erau cazuri care aveau patologii diferite, foarte delicat de spus. Partea bună a fost că în urgență s-a putut asigura un tratament.

Haideți să lămurim povestea cu „avem de toate”. În momentul acela, spitalul avea ce era necesar pentru a asigura tratamentul cazurilor în urgență, pentru câteva zile. Dar la pacienții aceștia problemele sunt mult mai mari pe termen mediu.

Deci spitalele nu aveau de toate?

Cătălin Cîrstoiu: Spitalele aveau ce a trebuit pentru primele zile.

Ați participat la întâlnirea informală de la Guvern (n.r. - după Colectiv în care s-a luat decizia că avem de toate)?

Cătălin Cîrstoiu: Nu am participat la întâlnirea informală de la Guvern. În birou la mine am avut o discuție cu ministrul Sănătății din acea perioadă în care am susținut vehement necesitatea acestui transfer și dânsul a îmbrățișat aceeași idee.

Domnia sa tocmai a spus după întâlnirea de la Guvern (n.r. - care a avut loc la două zile după incendiul de la Colectiv) că România are de toate, că este pregătită să trateze acești pacienți în spitalele din România și că nu este nevoie de acel transfer în străinătate.

Cătălin Cîrstoiu: Problema acută s-a pus cam în zilele cinci - șase de la eveniment.

Domnul Bănicioiu a făcut anunțul în ziua a treia că avem de toate.

Cîrstoiu: În zilele cinci - șase era necesar acest transfer. Același lucru l-am spus și la Parchetul General, vi-l spun și vouă.

Aveți vreun regret?

Da, eu am. Da, am, real am.