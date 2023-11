POLITIC Marți, 14 Noiembrie 2023, 12:03

8

Omul de afaceri Mohammad Murad s-a înscris în AUR, acesta participând la conferinţa de presă săptămânală a formaţiunii. Alături de el s-au mai înscris în AUR antreprenorul Sorin Constantinescu, fiica lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia Vadim, fostul ministru Ilan Laufer și cineastul Sorin Ilieşiu.

George Simion, la un protest AUR Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Mohammad Murad a fost în 2020 candidat independent, dar susținut de PSD, la funcţia de primar al Mangaliei. Ilan Laufer, cu origini evreiești, a fost ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în guvernul Mihai Tudose.

Lidia Vadim Tudor a plecat din PRM în 2019 și a încercat ulterior să lanseze altă construcție politică denumită „Partidul Vadimist Român”. De menționat că tatăl ei avea o părere deosebit de proastă despre noul coleg de partid al Lidiei Tudor. „Mohammad Murad este un mafiot cum se nasc o dată la 100 de ani. Înca zece ca ăștia și nu mai rămâne nimic din țara asta, nu numai din litoral”, spunea Vadim Tudor în 2006.

„E o zi frumoasă astăzi. Probabil vom organiza genul acesta de evenimente cel puţin o dată pe săptămână. Din ce în ce mai mulţi oameni, din ce în ce mai multe formaţiuni se alătură partidului AUR, se alătură proiectului AUR. Sunt foarte bucuros că, pe lângă Partidul Republican şi Alianţa Naţional Ţărănistă, partidul Forţa Identităţii Naţionale va semna oficial protocolul de asociere în alianţa AUR, într-un pol suveranist autentic. În sală mai sunt reprezentanţi din partea Partidului Satul Românesc şi din partea Alianţei Renaştere Naţională”, a spus liderul AUR, potrivit News.ro.

El a afirmat că aşteaptă orice partid politic care împărtăşeşte valorile noastre în rândurile alianţei AUR.

„Sunt bucuros şi le mulţumesc celor care în ultimele săptămâni s-au alăturat grupurilor parlamentare, colegilor deputaţi Calotă, Focşa, Florea, colegilor senatori Florean, Matieş şi Potecă”, a spus Simion.

„Sunt bineveniţi alături de noi şi cei de alte confesiuni şi cei de alte religii, mai ales în contextul actualului conflict din Orientul Mijlociu pe care îl vrem soluţionat cât mai rapid. Ne bucurăm şi putem să arătăm publicului că această identitate creştină pe care AUR o are şi pe care România şi pe care continentul european o au, este îmbrăţişată şi de evrei, şi de musulmani, şi ne bucurăm că AUR reuşeşte să pună la aceeaşi masă şi pe unii şi pe alţii”, a mai afirmat liderul AUR.

În urmă cu un an, Murad spunea că are puține lucruri în comun cu George Simion. „În acest moment nu am nicio înțelegere și proiecte comune cu el. Eu i-am și spus că el are nevoie de conținut, că atitudinea susținătorilor este anti-altcineva, dar nu neapărat pentru ceea ce propune el”, a declarat Murad.

„El a recunoscut foarte bine că suntem diferiti in abordare. Eu am foarte puține lucruri asemanatoare cu dl George Simion ca mesaj. Eu fac constructie, cred in proiecte, solutii. Mesajul dlui George Simion este unul anti-putere, dar nu cu soluții. Si chiar i-am spus: George, trebuie sa gasesti o formula cu proiecte, nu doar anti”, a mai spus omul de afaceri.