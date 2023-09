UPDATE Sâmbătă, 02 Septembrie 2023, 14:04

Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, a fost exclus din partid, sâmbătă, la o săptămână de la exploziile de la depozitul GPL soldate cu trei morți și 56 de răniți, în timp ce primarul din Caracal, Ion Doldurea, al cărui fiu deținea stația GPL, a fost suspendat din partid. La finalul ședinței PSD în care au fost luate aceste decizii, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă partidul îi va mai susține pentru un nou mandat. „O să vă anunțăm în timp util”, a răspuns liderul PSD.

Primarul din Crevedia, Florin Petre la declarații Foto: Adi Iacob / HotNews

UPDATE 15:14 În conferința de presă susținută la finalul ședinței Consiliului Politic Național al PSD, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă PSD îi va mai susține pe cei doi primari pentru un nou mandat. „Sunt ferm convins că o să vă anunțăm în timp util”, a răspuns Ciolacu

El a spus apoi că deciziile privind candidaturile la alegerile locale sunt luate de către președinții organizațiilor județene ale partidului și că nu a „văzut niciun președinte, nici la Olt, nici la Dâmbovița, care ar mai dori să susțină candidaturile lor”.

Decizia a fost luată în Consiliul Politic Național al PSD, care a avut loc sâmbătă la Parlament.

Decizia de excludere din PSD a lui Florin Petre nu înseamnă însă și că acesta își pierde funcția de primar.

De asemenea, în ședința PSD s-a luat act de suspendarea din partid a primarului din Caracal, Ion Doldurea, al cărui fiu deține stația GPL din Crevedia unde s-au produs deflagrațiile.

Înainte de ședința PSD, secretarul general al partidului, Paul Stănescu, a sărit în apărarea lui Doldurea, spunând că este „unul dintre cei mai buni primari”.

Întrebat dacă PSD va mai continua să-l susțină pe primarul din Caracal pentru un nou mandat, dacă fiul lui va fi găsit vinovat, secretarul general a PSD a răspuns: „Toți avem copii. Dacă mă întrebați pe mine...nu știu ce face fiul meu, că are 36 de ani.

„Ce treabă aveam noi?”

Primarul din Crevedia a avut marți prima apariție publică de la exploziile în urma cărora au fost uciși doi oameni, mergând la căminul cultural din localitate, unde au fost amenajate locuri de cazare pentru familiile rămase fără case în urma deflagrațiilor după ce acolo au ajuns prefectul județului Dâmbovița, Claudia Gilia, și președintele Consiliului Județean, Corneliu Ștefan.

Chestionat cine este responsabil, în opinia sa, pentru acest dezastru, Petre Florin a răspuns scurt: „Patronul firmei”.

„Ce treabă aveam noi dacă noi am fost înștiințați că s-a oprit acea activitatea? Am văzut cu ochii noștri că ușa e închisă și nu mai circulă nimeni. (…)

Dacă făceau o sesizare cei de la ISU către Poliție, bănuiesc, să le pună în vedere să verifice din când în când dacă această stație funcționează, ar fi fost ok din punctul meu de vedere”, a continuat el, susținând că nu știe nici cum a obținut firma acel teren și că „totul a fost în regulă până în 2020”, când firma a anunțat primăria că își închide activitatea.

Când i s-a atras atenția că este o comunitate mică, primarul din Crevedia a răspuns: „Eu nu aș spune că este o comunitate mică, dacă avem 12.000 de locuitori cel puțin”.

El a susținut că nu a știut nici despre avizele de construcție date firmei în perioada în care el era primar, el a spus, de asemenea, că nu știe: „Nu eram atunci”.

Când jurnaliștii i-au atras atenția că este totuși primar din 2016, an în care a avut și o condamnare, Petre Florin a plecat pur și simplu: „Aaa, acum o dați în condamnări”.

Reamintim că două explozii devastatoare au avut loc sâmbătă la Crevedia. În urma acestora au murit doi oameni: un bărbat a decedat la scurt timp, făcând infarct după ce și-a văzut soția cuprinsă de flăcări, iar femeia a murit duminică la spital, ea având arsuri pe 95% din corp. De asemenea, 56 de oameni - mulți dintre ei pompieri - au fost răniți.

„Sunt emotiv și am răspuns mecanic fără să gândesc. Presa a pus presiune pe mine”

Miercuri, Florin Petre a postat un videoclip pe site-ul primăriei încercând din răsputeri să ne convingă că nu știa de riscul prezentat de firma de GPL, că nu a primit plângeri (deși cetățenii reclamă tocmai asta) și că a fost printre primii la fața locului sunând la 112 și ajutând la îndepărtarea cetățenilor de zona periculoasă.

În privința declarațiilor controversate, primarul a dat vina pe „presa care a făcut presiuni” pe el și pe emotivitate susținând că i-au fost interpretate greșit anumite declarații.

„În 2020 am fost notificați de ISU că firmei i s-a retras autorizația. Aceasta a închis unitatea și a înconjurat-o cu un gard mare și opac. De câte ori am trecut pe acolo am vazut diferite mașini în curte, dar nicio activitate economică. Nu am primit nicio plângere de la cetățeni, nici scrisă, nici verbal și nici măcar pe siteurile de socializare... În toiul nopții, în acele momente de de panică generală, mai multe televiziuni m-au sunat, cum au fost și cei de la Digi 24, fără ca să știu că e un interviu și că sunt înregistrat. Sub emoția momentului, am dat acele răspunsuri mecanic, fără să le trec prin filtru gândirii și de aceea sia creat ideea că am avut cunosțiințe despre o activitate a firmei”, a spus primarul.

Citind cu coada ochiului de pe foaie/prompter, primarul și-a continuat tirul la adresa presei care profită de „epuizarea lui fizică și psihică” și-l împiedică să își facă datoria față de cetățenii localității.

La momentul deflagrațiilor, la depozitul GPL din Crevedia care funcționa ilegal și figura ca fiind închis din toamna lui 2020 se aflau trei cisterne cu GPL, din care două parcate pe stradă. În timpul transferului de gaz dintr-o cisternă în alta, în curtea firmei, sub una dintre cisterne a apărut o sursă de foc, conform Parchetului General.

Exploziile devastatoare de la Crevedia au scos la iveală un șir întreg de nereguli - stația GPL care aparținea fiului primarului PSD din Caracal era închisă doar în acte.