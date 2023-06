POLITIC Joi, 15 Iunie 2023, 07:37

Parlamentul se reunește joi în şedinţă comună pentru a vota Guvernul propus de Marcel Ciolacu , după ce miercuri audierile candidaților pentru a ocupa funcțiile de miniștri în cabinetul condus liderul PSD s-au desfășurat pe repede înainte. Noul premier nu are vreo emoție, matematica parlamentară arătând că guvernul are aproape 60 de voturi în plus față de necesar. Pentru învestire este nevoie de 234 de voturi, iar PNL, PSD și minoritățile au 292.

Vot în Parlament Foto: Inquam Photos / George Călin

Joi, Camera Deputaţilor şi Senatul se vor reuni în şedinţă comună, de la ora 12.00, pentru învestirea Guvernului Ciolacu.

Noul guvern pe care liderul PSD, Marcel Ciolacu, ar urma să îl conducă în următorul an și jumătate va avea 18 ministere, față de 20, câte au fost în Cabinetul Ciucă - au dispărut Sportul și Turismul.

PSD și PNL și-au împărțit în mod egal portofoliile, iar fiecare partid va avea câte un vicepremier - Marian Neacșu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL, mutat de la Justiție la Interne), în timp ce UDMR a fost lăsat în afara guvernării.

Potrivit ordinii de zi a ședinței comune a celor două camere, premierul desemnat Marcel Ciolacu va prezenta Programul de guvernare şi Lista Guvernului.

Vor avea loc dezbateri, apoi Parlamentul va acorda încredere Guvernului Ciolacu cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Chiar dacă UDMR a anunțat că nu va vota, PNL și PSD nu au emoții în ceea ce privește majoritatea.

Anunțul liderului Uniunii, ​Kelemen Hunor, a venit previzibil după ce PNL și PSD au lăsat UDMR în afara Palatului Victoria, iar Nicolae Ciucă a anunțat că oamenii Uniunii din eșalonul doi al ministerelor vor fi dați afară.

După ce Guvernul va primi votul Parlamentului, premierul şi miniştrii vor depune jurământul, la Palatul Cotroceni, în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

Lista miniștrilor din Cabinetul Ciolacu

Cabinetul propus de liderul social-democraților Marcel Ciolacu este format din:

Miniștrii PSD:

Vicepremier Marian Neacșu

Transporturi - Sorin Grindeanu

Fonduri Europene - Adrian Câciu

Muncă - Marius Budăi

Sănătate Alexandru Rafila

Apărare - Angel Tîlvăr

Digitalizare - Ivan Bogdan Gruia (deputat)

Agricultură - Florin Barbu (deputat, apropiat Paul Stănescu)

Familie - Gabriela Firea

Economie - Radu Oprea

Miniștrii PNL:

Vicepremier Cătălin Predoiu

Justiție - Alina Gorghiu

Finanțe - Marcel Boloș

Dezvoltare - Adrian Veștea

Interne - Cătălin Predoiu

Mediu - Mircea Fechet

Externe - Luminita Odobescu

Educație - Ligia Deca

Cultură - Raluca Turcan

Energie - Sebastian Burduja

Program de guvernare: Cum arată patriotismul economic propus de liderul PSD

Marcel Ciolacu se angajează, în programul de guvernare, că românii nu vor mai fi „sclavii moderni” ai Europei, promițând creșteri de salarii și pensii, la pachet cu o viziune orientată către capitalul autohton, investiții în educație și sănătate, și stoparea creșterii prețurilor.

Marcel Ciolacu si ministrii PSD în viitorul guvern Foto: Inquam Photos / George Calin

„Știm exact ce avem de făcut și propunem un plan cu 5 mari obiective”, a anunțat premierul desemnat, care a prezentat succint programul de guvernare.

Cele 5 obiective sunt:

1. Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară;

2. Stoparea creșterii prețurilor și refacerea puterii de cumpărare;

3. Dezvoltarea sistemelor publice de Educație și Sănătate – principalul argument pentru a-i convinge pe românii plecați să se întoarcă în țară;

4. Patriotism economic - dezvoltare economică prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări bugetare;

5. Crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite.

