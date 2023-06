UPDATE Marți, 13 Iunie 2023, 17:16

Luminița Pîrvu • HotNews.ro

​​UDMR face un pas pentru a rămâne în continuare la guvernare în echipa de la Palatul Victoria a lui Marcel Ciolacu.

Nicolae Ciucă, Kelemen Hunor și Marcel Ciolacu Foto: AGERPRES

Potrivit unor surse politice convergente, Uniunea lui Kelemen Hunor a acceptat să rămână cu ministerele Mediului și Energiei în noul guvern, arătând mai multă flexibilitate în negocieri. Până acum, UDMR condiționa prezența la Guvernare de păstrarea Ministerului Dezvoltării.

De altfel, Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a confirmat că oferta acceptată a fost Mediul și Energia.

„Am fost de acord și am decis să devenim și mai flexibili: dacă putem păstra și un minister pe care l-am condus pe acum. Am zis să acceptăm oferta ministerul Mediului și Energiei. Au apărut probleme la PNL. Am auzit pe surse că PSD a fost de acord ca Sănătatea, MIPE să meargă la PNL. Această ultimă ofertă a fost făcută la 14.30. Nu acceptăm decât această ofertă”, a declarat el.

„Putem accepta Energia și Mediu. Dacă s-au răzgândit, cu părrere de rău, nu putem participa în continuare la guvernare”, a mai spus el.

Potrivit surselor citate însă, PNL se opune și acestei variante. „Mingea este acum la PNL”, au declarat sursele.

De altfel, Nicolae Ciucă a admis că PNL e dispus să ofere doar un minister UDMR. „Noi am oferit Ministerul Energiei”, a comentat șeful PNL, înainte de a intra în ședința conducerii liberalilor. El a precizat că nu a fost informat despre oferta lui Marcel Ciolacu pentru UDMR, respectiv ministerele Mediului și Energiei.

Premierul desemnat Marcel Ciolacu a inițiat marți o nouă rundă de discuții cu UDMR în vederea menținerii acesteia la guvernare.

Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că Marcel Ciolacu le-a făcut o nouă ofertă liderilor UDMR pentru a rămâne în Guvern: ministerele Mediului și cel al Energiei.

După întâlnirea de Guvern, liderii UDMR au discutat dacă acceptă sau nu această ultimă ofertă, apoi urmând să dea un răspuns final. Potrivit informațiilor Hotnews.ro, negocierile continuă.

După discuțiile cu Kelemen Hunor, Marcel Ciolacu a refuzat să spună care este concluzia. Întrebat dacă discuțiile vor continua, Ciolacu a răspuns: „Întotdeauna continuă discuțiile”.