POLITIC Vineri, 28 Aprilie 2023, 23:27

HotNews.ro

0

Peste 850 de membri ai UDMR participă, vineri şi sâmbătă, la Timişoara, la Congresul UDMR, unde gazda Kelemen Hunor i-a avut printre invitaţi pe premierul Nicolae Ciucă şi pe preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

UDMR Foto: Facebook/ RMDSZ

”Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL, să fim toţi trei”, a remarcat Ciolacu. Au fost discursuri de curtoazie, aplauze, uneori şi râsete, dar s-a discutat şi despre lucruri serioase, cum ar fi rotativa guvernamentală sau investiţiile şi absorbţia de bani europeni. Tot Ciolacu i-a trimis şi nişte ”săgeţi” primarului Dominic Fritz: ”Reprezentaţi USR, deci se confirmă faptul că nimeni nu e perfect”, potrivit reportajului News.ro.

Deşi la Timişoara comunitatea maghiară este una destul de mică, municipiul a fost ales pentru organizarea Congresului UDMR deoarece ”este un oraş important pentru comunitatea maghiară”. ”În plus, infrastructura şi posibilitatea de a ajunge în oraşul de pe Bega au reprezentat un alt motiv care a contat pentru opţiunea finală. Mai mult, în acest an, Timişoara este Capitală Culturală Europeană”, au transmis reprezentanţii UDMR.

Organizarea Congresului este una impecabilă. Deoarece se vorbeşte mai mult în limba maghiară, încă de la intrare, invitaţii primesc aparate pentru traducere. Pe scenă sunt ecrane mari.

Evenimentul de la Timişoara a început, vineri, cu Conferinţa aleşilor locali ai UDMR, apoi, după-amiază au început lucrările Congresului în debutul căruia s-au cântat imnul României, imnul Ungariei, imnul secuiesc şi imnul Europei.

Actualul lider al UDMR, Kelemen Hunor, unicul candidat pentru un nou mandat, a fost gazdă. Şi, ca o gazdă primitoare, la intrarea în sala de şedinţe i-a aşteptat pe cei doi invitaţi, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă. Au venit deodată, dar în maşini separate. Au dat mâna cu Kelemen Hunor, apoi au fost conduşi să ia loc în sală. Marcel Ciolacu s-a aşezat în stânga lui Kelemen Hunor, Nicolae Ciucă în dreapta acestuia.

Primul care a urcat pe scenă a fost Marcel Ciolacu. Şi-a început discursul cu ”Hristos a înviat!”, apoi a reuşit să ţină sala atentă prin mai multe glume şi ”săgeţi” aruncate înspre primarul municipiului Timişoara, Domnic Fritz (USR), prezent şi el în sală.

”Data trecută am fost invitat la Mureş şi după ce am rezolvat problema cu Ardealul, am venit să rezolv şi problema cu Banatul, dacă sunteţi interesaţi (...) Cu adevărat, domnule primar, odată la patru ani făceam alegeri ca să aflăm PSD sau PNL cum guvernează cu UDMR. Uitaţi, ghinion, PSD şi PNL s-au unit, acum trebuie să ne rugaţi. Nu cred că mai aşteaptă cineva de la noi să găsim vinovaţi, să găsim motive, de ce nu a fost căldură în Timişoara, de ce nu s-a acţionat pentru că, vezi Doamne, formaţiunea politică care reprezintă pe domnul primar nu mai face parte din guvernare, deci trebuie pedepsiţi timişorenii.

Nu s-a făcut acest lucru, domnul primar. Domnul prim-ministru - şi vă spun findcă am fost martor - mi-a dat telefon şi mi-a spus: Marcel, trebuie să ajutăm Timişoara. Nimeni nu a avut nicio reţinere. S-au dus vremurile acelea. Cu adevărat, reprezentaţi USR, deci se confirmă faptul că nimeni nu e perfect”, a spus Marcel Ciolacu, în aplauzele celor prezenţi şi în timp ce Dominic Fritz părea că este mai mult interesat de telefonul mobil.

Ciolacu nu a uitat să îl curteze pe Kelemen Hunor: ”Nu ştiu cum reuşeşte domnul preşedinte Kelemen Hunor întotdeauna să îi iasă toate. A reuşit şi de această dată să vă lămurească, să nu aibă contracandidat şi a reuşit atât preşedintele PSD, cât şi preşedintele PNL, să fie astăzi aici. Nu s-a întâmplat nici la PSD, nici la PNL, să fim toţi trei”, a spus Ciolacu, stârnind din nou aplauze şi râsete.

La final, Ciolacu a fost felicitat de Kelemen Hunor şi de Nicolae Ciucă, printr-o strângere de mână.

A urmat discursul premierului Nicolae Ciucă. La fel ca Marcel Ciolacu, Ciucă şi-a început discursul cu salutul ”Hristos a înviat!”. Apoi a continuat într-o nouă mai serioasă. La final au urmat felicitările şi strângerile de mâini din partea colegilor de coaliţie.

Imediat după ce şi-au spus discursurile, cei doi lideri PNL şi PSD au părăsit sala în care se desfăşurau lucrările Congresului, fiecare a urcat în maşina sa şi au plecat exact aşa cum au venit.

Însă lucrările Congresului nu s-au încheiat, alţi membri ai UDMR au urcat rând pe rând la pupitru, iar încet-încet, sala a început să se golească. Unii membri ai UDMR au fost interesaţi şi de photo booth. Maşinăria care scoate poze la minut a fost amplasată chiar în faţa clădirii Centrului Regional de Afaceri. Doritorii s-au aşezat în faţa acesteia, cu spatele la panoul cu însemnele UDMR. Clienţi au fost destui şi aici.

Lucrările Congresului UDMR vor continua şi sâmbătă, când se va alege preşedintele formaţiunii politice pentru următorii patru ani. Unicul candidat pentru acest post este actualul lider, Kelemen Hunor, aşa că mari surprize nu sunt aşteptate în ziua votului. (reportaj News.ro)