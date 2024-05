INTERNATIONAL Duminică, 19 Mai 2024, 11:14

Cântărețul de 80 de ani a stârnit un val de critici pe rețelele de socializare pentru interpretarea live a imnului Italiei înainte de fiinala Cupei Italiei dintre Juventus Torino și Atalanta, de acum patru zile.

Al Bano Foto: Hotnews

Acum, Al Bano răspunde. Recunoaște că vocea sa nu mai e cea de altă dată, că nu a nimerit notele, dar dă vina și pe zgomotul de pe stadion, unde nu a auzit nimic, scrie ziarul italian Il Messaggero, care citează publicația LaPresse..

"Până acum am înțeles că există o parte a Italiei care mă adoră și o alta care nu mă suportă.I s-a întâmplat și lui Hristos, darămite unui biet creștin ca mine. Am cântat pentru că știu că pot să cânt, dar, sincer, a fost atât de multă emoție și zgomot încât nu am putut înțelege nimic.

Era o experiență care îmi lipsea. Iar în ceea ce privește notele greșite, m-am prăbușit, da, recunosc, sunt primul care o spune, și pentru că vocea mea s-a cam stins”.

Al Bano explică că zgomotul de pe stadion a fost foarte puternic și nu a auzit muzica. "Dacă este un concert, fanii tăi vin să te vadă, pe stadion vin să vadă două meciuri, iar pe stadion este o parte împotriva celeilalte, ceea ce este inevitabil".

Juventus a câștigat, la limită, Cupa Italiei, cu 1-0. A doua zi, formația a anunțat concedierea antrenorului Massimiliano Allegri.