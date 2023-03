POLITIC Joi, 16 Martie 2023, 13:18

HotNews.ro

0

Nicolae Ciucă spune că nu s-a discutat în PNL despre un tandem cu Marcel Ciolacu la alegerile de anul viitor.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu Foto: Agerpres

„Absolut orice decizie în PNL se va lua în urma unei analize la nivelul forului de conducere. Ne vom consulta filialele şi, în final, pe orice decizie vom avea susţinerea de la nivelul fiecărei filiale”, a spus preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, întrebat despre afirmaţia lui Marcel Ciolacu, privind posibilitatea unei candidaturi la alegerile prezidenţiale în tandem cu Nicolae Ciucă ca premier.

Întrebat care sunt semnalele în partid în privinţa unui asemenea tandem, Ciucă a precizat: „Nu am discutat chestiunea aceasta. Nu are rost să speculăm”.

Șeful PNL a spus, întrebat dacă ar risca PNL încă o alianţă cu PSD, Nicolae Ciucă a spus:„Nu vă pot răspunde acum”.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, la Digi24, ce crede despre scenariul în care ar candida în tandem cu Nicolae Ciucă, el pentru preşedinţie, iar preşedintele PNL pentru funcţia de premier.

„Nu e un scenariu exclus, dar nu este unul simplu. Sunt cele două mari partide: Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România foarte puţin probabil să accepte să nu aibe candidat. În schimb, eu, ca şi preşedinte al PSD-ului, am schimbat regulile de desemnare a candidatului. Şi cred că este mult mai corectă abordarea pe care am propus-o colegilor mei, pe care colegii mei au acceptat-o. Restul nu am avut discuţii”, a mai afirmat Ciolacu. (news.ro)