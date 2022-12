POLITIC Vineri, 30 Decembrie 2022, 13:13

D. Popa • HotNews.ro

Benzina și motorina se vor scumpi considerabil în următoarele zile după ce Guvernul PSD-PNL a decis să nu mai prelungească măsura compensării cu 50 de bani și, în plus, refuză să aplice scăderea accizelor la combustibili, în ciuda legii care a fost publicată acum 10 zile și ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2023, a transmis vineri USR.

Cristina Pruna Foto: Inquam Photos / George Călin

„Tipic actualilor conducători PSD-PNL să îşi bată joc de români. După ce, o dată la 3 luni, ne-au amăgit cu cei 50 de bani la pompă, de la 1 ianuarie nu îi vor mai da. E prea mult pentru ei, au nevoie de bani în plus pentru bugetul specialilor. Ne-au mințit și că scad acciza de la 1 ianuarie și că românii nu vor suferi. Acum, în prag de an nou, vin şi ne spun: țeapă! De fapt, cresc accizele! În plus, acum 2 zile au introdus, peste noapte și fără nicio consultare o nouă «taxă de solidaritate» pe veniturile excepționale ale producătorilor de țiței. Așa că, din ianuarie, să ne așteptăm la noi scumpiri ale prețului din cauza politicilor păguboase ale Guvernului! Solidaritate cu ei înșiși, nu cu românii. Asta în condițiile în care cotațiile internaționale ale barilului de petrol s-au mai calmat și trebuia să ne așteptăm la o calmare a prețului carburantului la pompă. Dar ca la noi la nimeni! Atâta timp cât un sprijin pentru oameni este la mâna şi pixul PSD și PNL nimic bun nu poate veni”, declară Cristina Prună, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților.

Tehnic, valorile minimale pentru accizele la combustibili sunt stabilite de Uniunea Europeană, dar guvernanții puteau negocia o derogare, care nu ar fi fost greu de obținut în actualele condiții de criză energetică. În acest fel, românii ar fi putut beneficia de accize mai mici la carburanți, așa cum au fost ele stabilite prin Legea 370/2022, ceea ce măcar ar fi atenuat eliminarea compensării cu 50 de bani.

„Românii sunt iar abandonați de un guvern incapabil să le înțeleagă nevoile și să îi protejeze la nivelul UE. Premierul și ministrul finanțelor să dea socoteală de ce abandonează interesele românilor. Ministrul Finanțelor ar fi putut încerca să impună și să justifice valori mai mici ale accizelor, mai ales că, după pandemie, vedem o mare flexibilitate a UE pentru derogări de la propriile reguli. Explicațiile oferite dinspre ministerul condus de Adrian Câciu par a veni de la funcționari zeloși în aplicarea regulii europene. Viziunea politică a ministrului și Guvernului lipsește. Pentru că nu au, pentru că sunt incompetenți și rău-intenționați”, precizează Anca Dragu, senator USR și fost ministru al Finanțelor.

Legea 370/2022 - prin care au consființit creșterile de taxe și impozite pentru români, inclusiv suprataxarea contractelor part-time - a fost votată de parlamentarii PSD, PNL, UDMR și ai minorităților, iar președintele Iohannis a promulgat-o pe 20 decembrie. Să explice PSD, PNL, UDMR și președinele Iohannis de ce din această lege este ignorată fix prevederea care i-ar fi putut ajuta pe români să facă față exploziei prețurilor!, se mai spune în comunicatul USR