​Guvernul Ciucă acordă Fundației Țiriac statut de utilitate publică, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern aflat pe ordinea de zi a ședinței de marți. ​

Ion Tiriac Foto: JACOVIDES-MOREAU / Bestimage / Profimedia

Fundația Țiriac a solicitat Secretariatului General al Guvernului recunoașterea ca fiind de utilitate publică.

Fundația Țiriac are ca scop sprijinirea și promovarea sub diverse forme a sportului, a competițiilor și evenimentelor sportive precum și sprijinirea, încurajarea și facilitarea accesului copiilor și tinerilor la practicarea de activități sportive și sporturi de performanță. Valoarea activului patrimonial al Fundaţiei Țiriac pe fiecare dintre ultimii trei ani, este de 27.793.606 lei în anul 2019, de 28.272.986 lei în anul 2020 si de 28.420.446 lei in anul 2021, potrivit notei de fundamentare a Guvernului.

Potrivit legii, recunoașterea utilității publice conferă asociației sau fundației următoarele drepturi și obligații:

dreptul de a i se atribui în folosință gratuită bunurile proprietate publică;

dreptul de a menționa în toate documentele pe care le întocmește ca asociația sau fundația este recunoscută ca fiind de utilitate publică;

obligația de a menține cel puțin nivelul activității și performanțele care au determinat recunoașterea

obligația de a comunica autorității administrative competente orice modificări ale statutului, precum și rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale

obligația de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale în Monitorul Oficial al Românie

Averea lui Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români

Ion Țiriac are o avere estimată la 8,5 miliarde de lei, fiind al doilea în topul celor mai bogați români în 2022, realizat de Forbes Romania.

Potrivit sursei citate, Țiriac Holdings integrează, în prezent, peste 40 de companii private, care activează în domenii precum comerț auto, imobiliare, servicii financiare, operațiuni de leasing și transport aerian, dar și în supraveghere și protecție. Omul de afaceri este cunoscut pentru Banca Comercială Ion Țiriac, prima bancă privată din România, care a fost înființată în 1990. Ulterior, entitatea a devenit Unicredit, iar în urmă cu șapte ani Ion Țiriac și‐a vândut pachetul de acțiuni către grupul italian. Banca și‐a schimbat denumirea în Unicredit Bank. În aceeași perioadă, omul de afaceri a vândut și participația în Metro Group, precizează sursa citată.