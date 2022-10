POLITIC Sâmbătă, 08 Octombrie 2022, 19:48

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a fost realeasă sâmbătă în funcţia de preşedinte al PSD Craiova, în cadrul conferinţei de alegeri a organizaţiei.

Olguţa Vasilescu a fost aleasă de membrii delegaţi prezenţi cu unanimitate de voturi, fiind singura propunere de candidat pentru această funcţie, relatează Agerpres.

Comparată cu Lionel Messi. „Un primar imposibil de egalat”

„Noua echipă a PSD Craiova trebuie să pregătească alegerile din 2024. Ştiu că aşa cum aţi câştigat până acum, veţi câştiga şi de acum înainte. Când Lionel Messi a câştigat al şaselea balon de aur, a fost prezentat în felul următor: „Lionel Messi, fotbalistul imposibil de egalat”. De ce spun despre al şaselea balon? Pentru că din 2012, în frunte cu Olguţa Vasilescu, PSD Craiova a câştigat trei competiţii de alegeri locale, trei competiţii de alegeri parlamentare. Aşa că eu vă propun pentru funcţia de preşedinte al PSD Craiova un primar imposibil de egalat: Lia Olguţa Vasilescu”, a spus secretarul general al PSD, Cosmin Vasile, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Acesta a mai afirmat că între Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj este „un adevărat parteneriat”, care duce la performanţă în administraţie.

„La CJ Dolj avem ca motto să nu lăsăm niciun cent de la UE sau din fonduri nerambursabile fără să accesăm, iar în perioada următoare în Craiova CJ are foarte multe proiecte precum un parc IT, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, Clinica de Oncologie care se va realiza în iarna acestui an, Muzeul Exilului Românesc - Casa Dianu - un proiect unic în România. De asemenea, vom avea al treilea parc industrial împreună cu Primăria Craiova, pentru a aduce investitori şi pentru a crea locuri de muncă, începe construcţia unei săli multifuncţionale de circa 6.000 de locuri pe actualul amplasament al Stadionului Tineretului. Deci vom avea argumente să mergem cu fruntea sus la oameni să le cerem votul atunci când vor fi alegeri”, a mai spus preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.

Olguţa a cerut ca un loc de vicepreşedinte să fie lăsat liber, pentru o „personalitate” care urmează să treacă la PSD

După realegerea în funcţia de preşedinte al PSD Craiova, Olguţa Vasilescu a prezentat noul Birou de conducere al organizaţiei, care a fost votat în unanimitate: prim-vicepreşedinte - consilierul local Lucian Dindirică, directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”, vicepreşedinţi: Radu Marinescu, Dan Spânu, Dorel Berceanu, Sorin Manda, Cătălin Resceanu, Sorin Dinescu, Alin Şuiu, iar secretar executiv - viceprimarul Craiovei Rela Filip.

Olguţa Vasilescu a cerut ca un loc de vicepreşedinte să fie lăsat liber, pentru o personalitate care în perioada următoare va trece la PSD. „Acest loc v-aş ruga să mi-l daţi ca un cec în alb, pentru că suntem în discuţii foarte avansate cu personalităţi importante ale Craiovei şi aş dori să am acest loc pe care să îl pot oferi la conferinţa de presă la care se va face această trecere în partidul nostru”, a spus ea.