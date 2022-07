POLITIC Joi, 07 Iulie 2022, 17:29

Criticat de Cătălin Drulă, Emil Boc, nu rămâne fără răspuns. Primarul Clujului a lansat o serie de atacuri vehemente la adresa liderului USR care, recent, l-a acuzat că „minte cu nerușinare” și este „incompetent”

Emil Boc Foto: Facebook

Dacă Drulă spunea că a venit la Cluj „să fluiere în biserică”, Boc i-a întors-o: „Ce știe ăsta de biserică ceva? El de fapt a mers la o cârciumă. Cârciuma era aproape de biserică, era aproape de catedrala din Cluj, se vedea de pe geam și am zis că asta e specificul ministrului Drulă să confunde biserica cu cârciuma”.

„Dacă libertatea de exprimare e garantată în țara asta, libertatea de a spune prostii și asta e garantată. Libertatea de a te face de minune sau de rușine e la fel garantată. Așa că domnul ministru Drulă le îndeplinește pe toate”, a spus Boc într-o emisiune la Napoca News.

El a spus că Drulă nu a făut nimic în mandatul de ma Ministerul Transporturilor.

„M-am uitat pe Google, e singurul ministrul al Transporturilor care nu a inaugurat un metru de autostrada. Și tu dai lecții la alții. Mă uit în portofoliul meu și zis că am făcut asta. Am pus o piuliță, am pus un șurub. Nici piuliță, nici șurub, niciun metru de autostradă”, a spus Boc.

Mai mult, a zis el, Drulă a tăiat finanțarea de la 1 miliard de euro la 300 milioane de euro pentru metroul din Cluj.

„Mă uit la metrou care avea finanțare de 1 miliard de euro și cineva cu fierăstrăul sau ranga a mai scos 700 de milioane de euro și ne-a lăsat 300 de milioane. Cine? Domnul Drulă. Ce caută la Cluj un asemenea ministru care pur și simplu și-a bătut joc de oraș, de Transilvania. Când spui USR spui pierderea banilor europeni pentru Cluj.(...)Trebuie să ai tupeu să vii în cârciumă la Cluj să ataci o administrație care are cele mai multe proiecte mari. Ce înseamnă USR București ca partid, pacoste, vitregire de fonduri pentru Cluj, pur și simplu o catastrofă. USR a adus zero lei, zero fonduri pentru acest oraș și a furat aproape 2 miliarde de euro alocați Clujului. Cu dovezi, nu cu povești", a mai Boc, citat de monitorulcj.ro.

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, l-a criticat dur pe primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, susținând că o serie de proiecte mari de infrastructură stagnează de multă vreme.

"Am venit astăzi la Cluj ca să fluier în biserică. Vremurile în care Emil Boc vorbea ca un arhanghel galben pesedist s-au terminat. E momentul ca cineva - noi, USR, şi cu mine, Cătălin Drulă - să-i spunem clar primarului că minte cu neruşinare. (...) 2024 e după colţ şi domnia sa peste băncuţe, marcaje şi mici proiecţele va lua sfârşit. Sunt astăzi aici ca să vă spun că Clujul are nevoie de viziune şi de proiecte mari. Şi vreau să vă spun adevărul, pe care nu-l auziţi de la domnul Boc, despre centura metropolitană Cluj, despre metroul din Cluj, despre alte proiecte mari de infrastructură rutieră, feroviară, din regiune, care sunt date de gard de partenerul lui Emil Boc din Guvern, Sorin Grindeanu", a declarat Cătălin Drulă, luni seară, într-o conferinţă susţinută alături de Vlad Voiculescu.