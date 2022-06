POLITIC Miercuri, 08 Iunie 2022, 15:17

Marcel Ciolacu a declarat miercuri că este posibil ca pachetul legilor siguranţei naţionale să se discute în coaliţia de guvernare, menţionând că a văzut aceste acte normative. Liderul PSD a adăugat că ar vrea să știe „cine le-a dat” la presă (acestea au apărut în G4Media), declarația venind după ce Klaus Iohannis a afirmat că a fost o „eroare majoră” că au fost date pe surse.

Iohannis si Ciolacu, consultari Cotroceni Foto: Presedintia Romaniei

"Este posibil să se discute în coaliţie (pachetul legilor siguranţei naţionale - n.r.). Până acum nu a fost prins pe ordinea de zi acest lucru. Am înţeles că unele legi sunt în procedura de avizare, altele nu, au fost retrase. Nu este atributul meu. Am văzut aceste legi şi este normal să fi văzut aceste legi, dar nu am avut o discuţie oficială pe aceste legi în coaliţie", a afirmat Ciolacu, la Parlament.

El a precizat că aşteaptă ca aceste legi să treacă prin Guvern şi ulterior vor fi discutate în comisia parlamentară specială.

"Aşteptăm legile siguranţei naţionale să treacă prin Guvern cu toate avizele. După ce vor veni toate legile siguranţei naţionale, noi - PSD, PNL şi întregul Parlament - suntem pregătiţi, prin comisia specială, să le discutăm. (...) Conţinutul este important după ce avem un conţinut clar, oficial. Nu-mi cereţi din poziţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor să comentez ce a ieşit pe surse. În momentul în care am legile oficiale trecute prin Guvern cu toate avizele, vă stau la dispoziţie. Oricum, sunt pregătit cu colegii mei să facem toate tabelele comparative cu drepturile care erau în legile siguranţei naţionale în 1991-1992, în oglindă cum sunt văzute serviciile în toată UE, cum este corect, şi pe urmă vom lua decizia", a explicat Marcel Ciolacu.

Întrebat cum a interpretat declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis potrivit căreia a fost o eroare scurgerea în presă a acestui pachet de legi, Ciolacu a spus: "Cred că cine (a dat informaţia în presă - n.r.) vrem să aflăm cu toţii".

"Eu aş vrea să ştiu şi cine le-a dat", a adăugat Marcel Ciolacu.

Iohannis a susținut marți că a fost o eroare majoră faptul că ”cineva, și știm cine” a considerat că e bine să dea ”pe surse” proiectele de legi ale securității naționale