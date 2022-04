FOTO/VIDEO Miercuri, 06 Aprilie 2022, 13:29

​​Sindicaliștii Blocului Național Sindical au ieșit miercuri în stradă să protesteze, cerând măsuri pentru atenuarea efectelor războiului din Ucraina și ale crizei energetice și alimentare, precum și negocierea salariilor. Proteste similare au loc azi în mai multe state europene.

Marius Budăi a venit în mijlocul sindicaliștilor, îmbrăcat cu un tricou cu un mesaj care contesta procentul alocat prin PNRR, pentru pensii.

"Sunt aici să vă asigur că, pentru noi, dialogul social e foarte important. Suntem în această perioadă în construcția unor măsuri care să vină în sprijinul cetățenilor români, în sprijinul categoriilor celor mai vulnerabile.

Fac apel la toate sindicatele, patronatele. Dacă am fost toți excluși din negocierile PNRR, vă invit să fiți parteneri în implementarea PNRR, să ne asigurăm că reforma legii salarizării, a pensiilor nu vor duce la sărăcirea cetățenilor români. Vreau să acceptați această invitație, să-mi fiți parteneri în implementarea acestor reforme", a spus Budăi.

La protest iau parte sindicaliști din cele 35 de federații sindicale afiliate la BNS, atât din sectorul privat cât și din sistemul bugetar.

Revendicările sindicaliștilor:

1. Adoptarea unor măsuri de sprijin pentru a compensa efectele economice și sociale ale războiului din Ucraina, la nivel economic și social.

2. Investiții urgente în diverse sectoare (ex. transporturi) dar și măsuri de sprijin pentru problemele specifice cu care se confruntă alte domenii cu risc major de dispariție. (ex. industria navală, industria de confecții etc).

3. Măsuri pentru securitatea energetică și alimentară a României.

4. Reluarea aplicării Legii-cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, act normativ suspendat din anul 2021, la jumătatea perioadei de 4 ani prevăzute pentru implementare. Aplicarea integrală a Legii nr. 153/2017 va conduce la eliminarea inechităților salariale din sistemul public, astfel cum a fost convenit cu partenerii sociali in anul intrării în vigoare a legii.

5. Încheierea unui pact național pentru industria de apărare care să conțină măsuri concrete pentru relansarea acestui sector, precum și pentru a limita presiunea resimțită de populație de costurile de finanțare pentru dotarea Armatei.

6. Modificarea în regim de urgență a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, negocieri colective la nivel național și sectorial.