Consilierul PMP implicat în scandalul de la Mogoșoaia și-a retras demisia / Ce spune președintele partidului Cristian Diaconescu

„Am voie să revin asupra demisiei. Legea prevede că pot să revin. M-am convins că nu vreau să demisionez după ce am văzut a doua filmare. Acolo se vede că eu nu am agresat-o pe doamna de la USR. N-am bătut-o așa cum spune. Eu am rugat-o să nu filmeze. E o lege care spune că nu are voie să filmeze, pentru că acolo erau și documente... I-am luat telefonul, da, dar în a doua filmare se vede că nu am atins-o cu nimic. Ea s-a repezit la mine să îi dau telefonul și i l-am dat (...) Acum îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Să știți că eu sunt un om civilizat”, a comentat pentru G4Media consilierul PMP Dinu Gheorghe.









Cristian Diaconescu: Habar n-am, eu am cerut sancționarea lui

Întrebat cum mai putea Comitetul Executiv Județean să ia măsuri împotriva consilierului, de vreme ce acesta demisionase ieri din partid , Diaconescu a răspuns: „Habar n-am. Eu nu știu nimc despre demisie, dacă a demisionat sau a revenit. Eu am propus de la bun început să fie sancționat”.









Președintele PMP, Cristian Diaconescu, afirmă că el a propus ca Dinu Gheorghe să fie „sancționat de către Comitetul Executiv Județean al partidului”, singurul competent să ia măsuri în ceea ce-l privește pe consilierul local din Mogoșoaia.