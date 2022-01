Cîţu: Am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de creştere a pensiilor cu 40% nu se poate face

„Toţi vrem să creştem pensii, toţi vrem ca oamenii să trăiască mai bine, de aceea am susţinut această creştere cu 10% a pensiilor şi am fost foarte plăcut surprins când social-democraţii au înţeles că promisiunea lor de 40% nu se poate face. Nu vreau să ajungem în această situaţie, să fie astăzi o promisiune de 11%, discutăm şi arată pe hârtie că nu se poate ajunge acolo”, a afirmat liderul PNL, conform News.ro.Întrebat dacă se pot majora pensiile în acest an, Florin Cîţu a răspuns: „Nu cred că se poate face anul acesta o majorare, dar dacă există spaţiu fiscal o voi susţine”.„Dacă putem să creştem pensiile anul acesta şi să rămânem în deficit de 5,84 sunt de acord, deşi eu cred că în condiţiile de astăzi, cu inflaţia şi dobânda mare, ar trebui să fim mai ambiţioşi pe partea de deficit. Doar aşa poţi să scazi şi inflaţia şi dobânzile. Trebuie să ne gândim la toţi românii care au credite şi la cei care investesc, care iau împrumuturi şi investesc, că şi ei vor fi afectaţi”, a completat Cîţu.