Marcel Boloș susținut de organizațiile PNL din Ardeal pentru ministerul Digitalizării. Propunerea urmează să fie votată în Biroul Executiv al PNL

Marcel Boloş a confirmat, într-un interviu acordat actualdecluj.ro, că a acceptat propunerea liberalilor de a prelua portofoliul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.







"Am acceptat această propunere după multe discuţii şi sub rezerva acestei componente tehnice care ţine de digitalizare. Eu vreau ca toate proiectele de digitalizare să fie duse la bun sfârşit, ca atare va fi nevoie şi de expertiza secretarului de stat pentru acest domeniu (...) Doar pentru deciziile de natură tehnică pe partea de digitalizare mi-am dorit să am certitudinea că voi avea sprijn şi expertiza necesară din acest domeniu că să putem implementa toate proiectele începute”, a declarat Boloş.



Fostul ministru al Proiectelor Europene a adăugat că în cazul în care nu va avea rezultatele scontate, se va retrage din funcție.







Preşedintele PNL Florin Cîţu a declarat că este posibil ca în cursul săptămânii, mai exact joi, ar putea să aibă loc o şedinţă a conducerii partidulului pentru nominalizarea ministrului Cercetării, Inovării şi Digitalizării. Cîțu a precizat că propunerea va fi supusă votului partidului și vine din zona filialelor din Ardeal.





”Suntem liberali, şi reprezentanţii sunt din toate zonele. Aici este zona de Ardeal care va propune ministru (..) Vom vedea propunerea colegilor mei”, a spus preşedintele PNL.





Întrebat dacă Marcel Boloş este o variantă pe care ar susţine-o, Florin Cîţu a răspuns: ”Eu am încredere în colegii mei, că o propunere pe care o vor face, va fi bună şi va vota partidul, nu doar eu. (..) Daţi-le şansa colegilor mei să îşi susţină candidaţii”, a spus Cîțu.





Marcel Boloş este în prezent directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi consilier onorific al prim-ministrului Nicolae Ciucă pentru gestionarea fondurilor europene. El a fost ministru al Fondurilor Europene, în guvernul Ludovic Orban.







În interiorul PNL au mai fost vehiculate și alte nume pentru postul de ministru al Digitalizării: deputatul Sabin Sărmaş, preşedinte al comisiei de IT din Camera Depujtaţilor, susţinut de Emil Boc şi Iulian Popescu, secretar de stat în minister, un apropiat al lui Dan Vîlceanu.