Cîțu nu este de acord cu taxa de solidaritate pentru marile companii, propusă de PSD și UDMR: Nu cred că își are rostul

​Președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, la Senat, ​că nu se justifică o taxă de solidaritate, chiar dacă UDMR și PSD o susțin. UDMR a avansat ideea instituirii unei „taxe de solidaritate” care să fie aplicată companiilor ce înregistrează o cifră de afaceri de peste o sută de milioane de euro pe an, iar PSD susține această propunere. Discuțiile pe această temă au fost reluate în Coaliție după învestirea noului Guvern.





„Din punctul meu de vedere, nu susțin astfel de taxări (suprataxare cu 1% din cifra de afaceri a marilor companii, n.red.). Bineînțeles că am susținut asta în coaliție (...) Așa pe hârtie pot să scriu multe. Ea nu se justifică în context economic, am avut economia închisă 2 luni, bugetul a fost susținute de astfel de companii. Nu-și are loc astfel de taxă. Ea este susținută de partenerii din coaliție, dacă și premierul este de acord. Este vorba de impozitarea pe cifra de afaceri vs impozitarea pe profit”, a declarat Florin Cîțu.





Președintele PNL a mai spus că ministrul Finanţelor Publice nu a venit, luni, în şedinţa coaliţiei, cu o variantă de buget pe 2022. Cîțu a mai precizat că deficitul bugetar a fost asumat, fiind o strategie pe care au discutat-o cu Comisia Europeană şi cu partenerii internaţionali.







Reamintim că liderul UDMR, Kelemen Hunor a avansat în luna noiembrie, ideea instituirii unei „taxe de solidaritate” care să fie aplicată companiilor care înregistrează o cifră de afaceri de peste o sută de milioane de euro pe an iar PSD susține această propunere. Discuțiile au fost reluate în Coaliție după învestirea noului Guvern.







Și președintele PSD, Marcel Ciolacu a reluat idea și declarat public recent că PSD nu renunţă la ideea introducerii unei taxe de solidaritate care să reprezinte 1% din profitul marilor companii.