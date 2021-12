​Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE, la Stockholm

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului Ministerial al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), care se desfăşoară la Stockholm. El se va referi, în intervenţiile sale, la necesitatea de consolidare a capacităţii OSCE de prevenire şi soluţionare a conflictelor, scrie news.ro. Cea de-a 28-a sesiune a Consiliului Ministerial al OSCE are loc pe fondul situaţiilor tensionate generate de criza instrumentalizării migranţilor de la graniţa Belarus cu Polonia, Lituania şi Letonia, conflictul din estul Ucrainei şi cel din Nagorno-Karabah, a arătat MAE.Conform sursei citate, principalele subiecte aflate pe agenda reuniunii sunt: depăşirea situaţiilor de criză din spaţiul OSCE, cu încurajarea susţinerii conceptului cuprinzător de securitate şi a respectării angajamentelor comune, precum şi obţinerea acordului statelor participante asupra documentelor care vor fi adoptate pe cele trei dimensiuni ale organizaţiei - politico-militară, economică şi de mediu, umană.În cadrul reuniunii, alături de susţinerea intervenţiei naţionale, ministrul de Externe Bogdan Aurescu va lua parte la încă două sesiuni de lucru: una în care va aborda modalităţi de eficientizare a capacităţii OSCE de a soluţiona conflicte şi a doua pe tema evoluţiilor din Afganistan şi implicaţiilor acestora pentru regiunea OSCE.Totodată, ministrul Bogdan Aurescu va prezenta, în ultima zi a reuniunii, declaraţia statelor membre NATO la OSCE, în calitate de Preşedinţie a formatului de coordonare a statelor NATO în cadrul OSCE.Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu se va referi, în intervenţiile sale, la necesitatea de consolidare a capacităţii OSCE de prevenire şi soluţionare a conflictelor."Totodată, va evidenţia faptul că România sprijină în mod consecvent eforturile OSCE de a soluţiona conflictele prelungite din regiunea Mării Negre şi va pleda pentru creşterea eficienţei în implementarea mecanismelor de soluţionare a conflictelor prelungite, inclusiv prin cooperarea cu partenerii, printre care şi UE. În plus, va reitera sprijinul ferm pentru rolul OSCE în contextul situaţiilor de criză din Ucraina şi Belarus, precum şi a celor din Republica Moldova, Georgia, Nagorno-Karabah", a transmis MAE.Consiliul Ministerial OSCE are loc în fiecare an în luna decembrie şi marchează finalul Preşedinţiei-în-Exerciţiu (PiE), deţinută anual de câte un stat participant. Actuala reuniune va marca preluarea de către Polonia a PiE de la Suedia.