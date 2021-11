Ciucă: Am finalizat programul de guvernare și acordul politic / Până la 31 martie Secția SIIJ va fi desființată / Dezvoltarea, Sportul și Mediul rămân la UDMR / Negocierile continuă pentru premier

Nu s-a luat nicio decizie în privința premierului, iar negocierile vor continua și duminică, dar luni cele trei partide se vor prezenta la Cotroceni cu o propunere clară. S-au stabilit și datele de rotație a premierilor.Ciucă spune că s-a luat și decizia desființării până la 31 martie a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) care va fi înlocuită însă de o altă structură. Acesta nu a oferit detalii despre ce atribuții va avea noua structură.De asemenea, Ciucă a refuzat să spună cum s-au împărțit ministerele și ce minister va coordona programul de investiții Anghel Saligny.spune că dacă PSD-ul are primul-ministru, se egalizează numărul de ministere, iar dacă va veni PNL cu premierul, atunci PSD are mai multe ministere.”Pentru că dl Ciucă are un mandat de la PNL să fie prim-ministru, iar eu am un mandat de la PSD să fiu prim-ministru. Deciziile vin în interiorul partidului, este normal ca atât eu cât și dl Ciucă să luăm aceste decizii (în interiorul partidelor). Până luni când vom merge la Cotroceni vom lua aceste decizii și vom merge cu o singură variantă. Am avut niște negocieri, am echilibrat anumite lucruri, un raport de forțe în interiorul Guvernului, iar în acest moment o să ne întoarcem în fața colegilor și o să luăm o decizie”, a declarat Ciolacu., spune că Ministerele Dezvoltării, Mediului și Sportului rămân la formațiunea pe care o reprezintă. ”Vom avea o propnere de premier și vom merge cu ea la Cotroceni. Noi am luat decizia să nu intrăm în această rotativă, așa că vor rămâne doar PNL și PSD să dea premierul. Am stabilit doar datele de rotație a premierilor”, a declarat Hunor.Ședința în care PNL, PSD și UDMR au negociat structura noului Executiv a fost una extrem de tensionată , scrie News.ro. Din sala s-au auzit țipetele președintelui PSD, Marcel Ciolacu, dar și liderii PNL Gheorghe Flutur și Rareș Bogdan au ridicat tonul.Disputele sunt pe împărțirea ministerelor și pe desființarea Secției speciale. Președintele PNL Florin Cîțu, care le-a spus vineri colegilor că nu este de acord cu ce s-a negociat până acum, nu mai participă sâmbătă la negocieri. Florin Cîţu vrea Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei şi nu acceptă majorările de pensii, alocaţii, agreate de premierul propus de PNL, Nicolae Ciucă, şi anunţate în cursul zilei de vineri. UDMR, în schimb, a venit cu opt reprezentanți, pentru a susține necesitatea de a rămâne cu cele trei ministere pe care le deține - Dezvoltare Regională, Mediu, Tineret și Sport.