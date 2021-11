Vicepreședinte PSD: Nu sunt foarte încântat de o guvernare alături de PNL, dar nu o pot contesta

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, care este şi vicepreşedinte al acestui partid la nivel naţional, a declarat miercuri că nu este "foarte încântat" de decizia ca social-democraţii să intre la guvernare alături de liberali, dar că nici nu o poate contesta, transmite Agerpres.





Declaraţia a fost făcută în comuna Leşu, unde Radu Moldovan a participat, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la recepţia unor lucrări la drumul judeţean 172C.





"Nu sunt foarte interesat de o guvernare alături de liberali. În schimb, decizia colegilor mei, de a ne asuma responsabilitatea când ţara este într-o situaţie atât de critică şi de criză, nu o pot contesta, deşi nu sunt foarte încântat de ea.

Sper ca cei care discută în momentul de faţă, negociază, să înţeleagă că această criză politică, care durează deja de două luni, a provocat mari daune României şi, în mod normal, şi după declaraţiile preşedintelui PSD de aseară, am văzut că noi ne vom reuni cel târziu vineri, că el va veni cu o poziţie până vineri pro sau contra intrării la guvernare, în urma negocierilor. Şi eu cred că săptămâna viitoare ar trebui România să aibă un Guvern", a spus Moldovan.





Liderul PSD a adăugat că, în opinia sa, viitorul prim-ministru va fi de la PNL.





În ceea ce priveşte colaborarea cu liberalii în plan local, Radu Moldovan a spus că a luat act de poziţia exprimată de preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud, Ioan Turc, care şi-a dorit o guvernare alături de USR, şi nu va exista un protocol între cele două organizaţii judeţene.





"Din păcate, nu va exista (un protocol de colaborare între PNL Bistriţa-Năsăud şi PSD Bistriţa-Năsăud - n.r.), pentru că şi în viaţa de zi cu zi, atunci când îţi place de cineva, încerci să-l cucereşti.

În momentul de faţă, când noi vedem că PNL (organizaţia judeţeană PNL Bistriţa-Năsăud - n.r.) vrea cu USR, nu o să le stricăm dragostea asta şi o să-i lăsăm să se iubească în continuare.

Lucrăm foarte bine din punct de vedere administrativ, am lucrat şi le mulţumesc partenerilor de la PNL care au funcţii administrative pentru că de fiecare dată am găsit înţelegere, atunci când a fost vorba despre proiecte de dezvoltare a judeţului (...). Din punct de vedere politic, am luat act de poziţia dânşilor şi o susţinem", a mai spus Radu Moldovan.