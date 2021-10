VIDEO Dacian Cioloș: Cerem responsabilitate din partea PNL și UDMR pentru formarea rapidă a unui nou guvern / Când vor avea loc primele negocieri

Dacian Cioloș, desemnat de președintele Klaus Iohannis pentru postul de premier, spune că a discutat telefonic cu liderii PNL și UDMR, iar o primă rundă de negocieri cu aceștia pentru refacerea coaliției de guvernare va avea loc miercuri după-amiază. "De foarte multe ori au clamat responsabilitatea, sunt convins că vor da dovadă de responsabilitate, mai ales într-o perioadă în care mor zilnic oameni în spitale", a spus Cioloș, subliniind că este nevoie rapidă de refacerea coaliției și de formarea unui nou guvern, cu sprijinul minorităților naționale.

"Obiectivul nostru e clar: să pregătim un guvern care să treacă rapid de Parlament și să poate gestiona criza. Vom apela la partenerii nostri de guvernare. Nu cred că aceste partide (PNL și UDMR) vor refuza, pentru că asta ar însemna prelungirea crizei.

De foarte multe ori au clamat responsabilitatea. Sunt convins că vor da dovadă de responsabilitate, mai ales într-o perioadă în care mor zilnic oameni în spitale.

Oferim responsabilitate și cerem responsabilitate și din partea PNL, UDMR și a minorităților, cu care vom lansa discuții pentru formarea guvernului", a declarat Cioloș, marți, într-o conferință de presă.

El a subliniat că protocolul coaliției PNL-USR-UDMR nu a fost denunțat, iar de la acest fapt se pornește.

Întrebat dacă nu consideră că USR a încălcat protocolul în momentul în care a votat moțiunea de cenzură ce a dus la căderea Guvernului Cîțu, liderul USR a răspuns: "Nu, pentru că noi acolo nu am votat împotriva unui program de guvernare stabilit prin acel protocol al coaliției".

"Cred că într-o primă fază e nevoie să vedem dacă partenerii noștri sunt gata să-și asume acest proiect politic", a spus Cioloș, întrebat despre împărțirea ministerelor.Dacian Cioloș a mai spus că în această dimineață a vorbit la telefon cu liderul PNl, Florin Cîțu, și a convenit o întâlnire pentru miercuri, fapt confirmat apoi și cu Kelemen Hunor și cu Varujan Pambuccian.”Astfel de negocieri nu pot avea succes dacă se poartă emoţional, e nevoie de raţiune", a mai spus Cioloş, despre prezenţa în echipa de negociere a USR a lui Vlad Voiculescu şi Cătălin Drulă, care au avut o relaţie tensionată cu PNL,Chestionat dacă are impresia că preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pentru a fi ”premier de sacrificiu”, Cioloş a afirmat: ”Dacă a-ţi asuma responsabilitatea într-o situaţie de criză în mod deschis, onest, clar, cu o viziune şi un program clar, dacă asta înseamnă sacrificiu...Până la urmă, implicarea în politică a unor oameni ca noi este un sacrificiu, pentru că nu am intrat în politică pentru sinecuri, nu am nevoie pentru CV de o poziţie de premier, am intrat pentru că vrem să facem nişte lucruri (...) Că unii sau alţii fac tot felul de calcule, interpretând Constituţia şi legile ţării pentru a putea să-şi atingă anumite obiective politicianiste, este treaba lor”.