Dacian Cioloș: Am vrut să mă înscriu în USR în 2017, dar Nicușor Dan mi-a spus că sunt un pește prea greu de înghițit

„Astăzi, 23 septembrie, s-a încheiat primul tur al scrutinului intern pentru alegerea preşedintelui USR PLUS: au votat 32.815 (74,4%) din totalul de 44.114 electori. Rezultatele exprimate sunt următoarele: Dacian Cioloş: 15.111 (46,0%); Dan Barna: 14.404 (43,9%); Irineu Darău: 3.300 (10,1%)”, arată un comunicat de presă al formaţiunii, transmis joi.

Cioloș a făcut declarația într-o discuție video online, pe Facebook , cu Irineu Dărău, unul dintre cei trei candidați la conducerea USR PLUS.”Eu am avut o intenție foarte serioasă de a mă înscrie în USR, în 2017. Și am avut atunci discuția cu Nicușor Dan, care era președintele partidului și care mi-a spus explicit că eu sunt un pește prea greu de înghițit de USR la momentul respectiv și că e mai bine să nu mă înscriu, să vedem mai târziu ce se întâmplă”, a spus Cioloș, cel care în 2018 a înființat PLUS, formațiune ce a decis în 2020 să fuzioneze cu USR.”Aveam, pe de altă parte, mulți prieteni în USR care insistau să mă duc să mă înscriu în partid. Când președintele partidului spune treaba asta. sigur că te gândești de două ori, nu forțezi. N-am vrut să forțez lucruri atunci când știu că pot provoca pagube”, a adăugat Cioloș. Dacian Cioloş a obţinut cele mai multe voturi în cursa pentru alegerrea preşedintelui USR PLUS, însă va intra în turul al doilea cu Dan Barna, pentru că nu a întrunit 50% +1 din voturile valabil exprimate.