Cîţu, întrebat despre refacerea coaliţiei cu el premier: Sunt cele mai mari şanse să avem în viitor coaliţia de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR / Premierul susține că a discutat cu Ghinea

Citu si Barna in Parlament

Florin Cîţu a susținut sâmbătă că sunt cele mai mari şanse ca pe viitor să fie refăcută coaliţia de guvernare în formula PNL - USR PLUS - UDMR, cu sprijinul minorităţilor în Parlament şi cu el în funcţia de şef al Executivului.





"Cele mai mari şanse le are coaliţia de guvernare”, a spus Cîţu, întrebat ce are mai mari şanse> un guvern PNL-UDMR sau un guvern PNL – USR PLUS – UDMR.





Întrebat dacă a discutat cu USR-PLUS, premierul a răspuns: "Am avut discuţii. (...) Foarte bine atunci că neagă. Eu am avut discuţii cu domnul Ghinea. Domnul Ghinea vine luni la semnarea PNRR. Domnului Ghinea i s-a făcut propunerea să rămână în Guvern. A ales să plece”.





Chestionat, de asemenea, dacă sunt mai mari şansele refacerii coaliţiei cu Dacian Cioloş în funcţia de preşedinte al USR-PLUS, Cîţu a răspuns "Spre deosebire de partenerii noştri de coaliţie, noi nu spunem cine o să fie preşedintele USR PLUS. Îşi aleg singuri preşedintele şi vom vedea ce se va întâmpla după. Premierul României este cel al PNL”.





Întrebat dacă i s-a părut o schimbare de atitudine în ultima perioadă privind acceptarea sa de către USR PLUS în funcţia de premier, Florin Cîţu a răspuns: "Eu vă spun că voi face tot ce este posibil să menţinem această coaliţie mai departe şi vă spun că are cele mai mari şanse să avem în viitor coaliţia de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR şi, bineînţeles, voturile minorităţilor în Parlamentul României. Bineînţeles (cu Florin Cîţu premier – n.r.)”.



”M-am uitat la discursurile PNL și una din echipe tot rostogolește un fake news - că știu ei că USRPLUS se întoarce la guvernare cu Cîțu premier”, a scris Moșteanu pe pagina sa de Facebook.