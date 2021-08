Orban numără anii de când Cîțu e în partid: Pentru a candida trebuie să aibă cinci ani vechime. Voi susține o derogare/ Ce spune premierul

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri că, pentru a candida la preşedinţia partidului, Florin Cîţu are nevoie de o vechime de cinci ani în partid, pe care nu o are, fiind astfel necesară o derogare. El s-a declarat dispus să susţină acordarea acestei derogări. Într-o declaraţie făcută simultan cu preşedintele PNL, Florin Cîţu a susţinut că are vechimea necesară pentru a candida la şefia formațiunii liberale.