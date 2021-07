Florin Cîțu l-a numit pe Andrei Novac secretar de stat la MAE / Premierul a sfidat astfel decizia Biroului Național al PNL - surse

Mihai Lupu, atac la Ludovic Orban

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a anunţat, luni, că îl susţine pe Florin Cîţu pentru preşedinţia Partidului Naţional Liberal, el reproşându-i lui Ludovic Orban că nu a primit alocările bugetare dorite atunci când acesta era premier.





Mihai Lupu a afirmat, în discursul de la conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene a PNL Constanţa, că nu a fost sunat de Ludovic Orban după ce a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean:

"În anul 2020, am stat de vorbă cu preşedintele meu şi premierul de la acea vreme, i-am cerut sprijin dacă voi câştiga. Din păcate, nu am primit niciun telefon, nici să îmi mulţumească, nici să mă certe că am câştigat acest judeţ. Nici astăzi domnul preşedinte nu şi-a adus aminte că la Constanţa este un preşedinte de Consiliu Judeţean.

Îmi pare rău, noi astăzi, toată administraţia locală, domnule preşedinte, are nevoie de predictibilitate şi, cel mai important lucru, de stabilitate politică şi administrativă. Vă pun o singură întrebare, domnule preşedinte. Aţi afirmat că cine pierde, pierde tot, va pleca acasă. Cum veţi reuşi, dacă veţi reuşi să fiţi preşedinte, să fiţi premierul României?”

Numirea a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, potrivit site-ului institutiei.Novac este ginerele președintelui CJ Constanța, Mihai Lupu, care a avut în cadrul discursului de la conferința de alegeri din Constanța de luni o serie de atacuri la adresa lui Ludovic Orban, sursel citate spunând că liberalii constănțeni prezenți au fost surprinși de discursul lui Lupu.Sursele liberale au precizat că, potrivit deciziei Biroului Politic Național al PNL și a înțelegerii dintre filialele în distribuția pozițiilor de demnitate publică nu era prevăzută în dreptul PNL Constanța postul de secretar de stat la Externe, iar toate pozițiile care au revenit PNL Constanța sunt ocupate.Astfel, postul de secretar de stat la MAE trebuia să revină PNL Diaspora, pentru Rareș Burlacu, care a fost validat de BPN-ul liberalilor. A doua persoană validată pentru poziția de secretar de stat MAE a fost Dragoș Preda, din partea PNL Prahova.