Ghinea: Guvernul nu reușește să facă reforme pentru că toată lumea așteaptă să se termine jocul muzical de la Congresul PNL

"Guvernul nu este în pericol să cadă. Vorbim despre un Guvern care nu reuşeşte să facă reformele aşa cum am vrea noi, USR PLUS, reforme agreate în programul de guvernare. De ce nu reuşeşte? Pentru că toată lumea aşteaptă să se termine jocul muzical de la Congresul PNL. După aceea vom şti cine este şeful PNL şi cu cine poţi sta de vorbă în partea cealaltă", a afirmat Ghinea, într-o conferinţă de presă, citat de Agerpres.În opinia sa, este "destul de enervant" faptul că în campania internă din PNL sunt folosiţi mai ales miniştrii USR PLUS "ca sac de box"."Aceasta trebuie să înceteze pentru că nu face decât să erodeze încrederea în partener, iar într-o coaliţie ai nevoie de încredere. Apoi, se tot vântură ideea că se redistribuie ministerele. E o tâmpenie. Înţeleg că sunt unii supăraţi în PNL, nu ne-au dat ministerele lor, ministerele se distribuie pe o formulă rezultată din alegeri (parlamentare - n.r.). USR PLUS a avut în alegeri 15%, aceasta este ponderea noastră în coaliţie. Înţelegem că PNL a trecut de la un Guvern monocolor în care aveau totul, la unul de coaliţie, iar aceste ministere ni s-au dat pe nişte procente electorale. Dacă nu mai convine această distribuţie, avem posibilitatea să trecem în opoziţie. Dacă. Nu zic. Dar să tot fim ameninţaţi în discuţiile din PNL că poate-i luăm unuia sau altuia ministerul, să-i luăm lui Cătălin Drulă ministerul (Transporturilor - n.r.). Ministerul lui Drulă performează, au ajuns la 280% rată de absorbţie pe infrastructură şi la jumătatea anului au consumat toţi banii de la buget. Acesta este gradul său de performanţă. De ce se pune în discuţie să se ia acest minister de la Drulă?", a detaliat Cristian Ghinea.El a adăugat că un guvern stabil şi o coaliţie stabilă trebuie să se bazeze pe predictibilitate, iar USR PLUS are oameni foarte potriviţi pentru ministerele pe care le conduce."Mesajul meu este foarte clar şi răspicat: indiferent cine câştigă alegerile interne din PNL, nu se pune problema de o schimbare a portofoliilor după Congresul PNL. Dacă se pune problema aceasta, atunci plecăm. (...) Avem foarte multe proiecte începute, avem 40 de angajamente de guvernare USR PLUS, din care unele au fost deja îndeplinite (...). Nu este acceptabil să stăm să primim toată ziua bobârnace", a precizat Ghinea.