Ministrul Justiției prezintă coaliției de guvernare o nouă propunere privind desființarea SIIJ

"Nu e vorba despre o opinie, ci de o aşteptare legitimă, aceea de a ajunge la o soluţie pentru desfiinţarea SIIJ. (...) Ar fi o nouă propunere de text care să fie prezentat coaliţiei pe acest proiect. Deocamdată nu am făcut-o publică. Nu e un mare secret, dar aş vrea să o discutăm în coaliţie", a declarat ministrul, înaintea şedinţei care are loc la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.Potrivit lui Stelian Ion, este vorba despre o variantă care să asigure şi celor "care doresc o garanţie suplimentară pentru magistraţi această solicitare"."Nu este un filtru, este o chestiune care ţine mai degrabă de procedură, de anchetă şi se va regăsi această propunere ca un nou articol în legea privind statutul magistraţilor. Este vorba mai mult despre competenţă. Ce-mi doresc, şi ceea ce este cumva o cerinţă esenţială pentru mine, pentru Ministerul Justiţiei şi pentru USR PLUS, este, pe de o parte, să desfiinţăm SIIJ, fără să-l reînfiinţăm sau fără a-i schimba eticheta sau sediul, pe de altă parte, este a reface competenţele DNA, DIICOT", a explicat ministrul Justiţiei.El a adăugat că faptele de corupţie care îi vizează pe magistraţi vor rămâne la DNA. Ministrul Justiţiei a susţinut că nu vede ca UDMR să nu agreeze aceasta variantă, mai ales că "au avut loc discuţii de principiu".Stelian Ion a precizat că ideea principală este, de fapt, de a "merge cu două proiecte separate" - desfiinţarea SIIJ şi, prin Legile Justiţiei, să fie introdusă această garanţie suplimentară pentru magistraţi."Se pune problema, dacă se vine cu alineate noi, cu un articol nou, să respectăm principiul bicameralismului (...) sau avem o altă propunere mai bună, să vedem dacă vor agrea colegii noştri. Este ideea de a merge cu două proiecte separate: desfiinţarea SIIJ şi, prin Legile Justiţiei, să introducem această garanţie suplimentară. Altfel nu se ridică MCV, nu ne respectăm obligaţiile pe care ni le-am asumat cu toţii şi acest Guvern nu cred că-şi va permite să rămână cu povara MCV şi pentru anii următori. (...) Nu vorbim de vorbe în vânt, vorbim de chestiuni votate şi scrise în programul de guvernare", a completat el.