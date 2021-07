Iohannis, la ședința de guvern: Nu putem continua cu rate atât de mari de abandon și analfabetism funcțional. România Educată vine cu soluții. Este o oportunitate istorică

scăderea ratei de părăsire timpurie a școlii,

reducerea ratei de analfabetism funcțional,

asigurarea competențelor digitale de bază, atât în cazul profesorilor, cât și al elevilor,

dezvoltarea învățământului profesional, precum și creșterea numărului de absolvenți de studii superioare.

”Astăzi este o zi extrem de importantă pentru viitorul educației din țara noastră. Împreună, înaintăm decisiv către implementarea Proiectului „România Educată”. (...) Reforma sistemului este obligatorie dacă vrem ca generațiile viitoare să beneficieze de educație de calitate și de șanse reale pentru a fi competitivi pe o piață a muncii în continuă și rapidă schimbare”, a spus șeful statului.„România Educată” este un proiect cu legitimitate democratică, un proiect care se bazează pe cea mai amplă consultare națională în domeniul educației din perioada postdecembristă.”Avem toate premisele pentru a prioritiza investițiile în educație și pentru a crea cadrul adecvat pentru reformele de care învățământul românesc are atâta nevoie. Proiectul „România Educată” are deja un sprijin financiar important prin intermediul PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 3,6 miliarde de euro – atât este prevăzut.O țară pe deplin dezvoltată și cu o democrație consolidată are o populație educată și corect informată. Nu putem continua cu rate atât de mari de abandon, analfabetism funcțional și științific. În fața acestor probleme, „România Educată” propune soluții concrete, obiective, măsuri și ținte ambițioase, dar realiste.”Dintre țintele concrete:Iohannis a mai spus că Proiectul „România Educată” este ”unul foarte aproape de sufletul meu”.”Cred că este deopotrivă o oportunitate istorică, dar și o mare responsabilitate pentru actuala clasă politică de a genera schimbări pe termen lung, nu doar de a rezolva problemele specifice unui singur ciclu electoral. Guvernul României a dovedit că este capabil să gestioneze situații și crize complexe. Sunt convins că implicarea Executivului va face posibilă operaționalizarea Proiectului „România Educată” într-o manieră predictibilă și eficientă. Este important, în același timp, să existe o participare consistentă la nivel parlamentar în adoptarea legislației necesare”, a mai spus șeful statului.Potrivit acestuia, românii așteaptă un plan coerent de implementare, cu responsabili și cu termene realiste, care să pună sistemul de educație pe făgașul necesar: unul al coerenței, al responsabilității, al stabilității și al profesionalismului.”Singurul tren către un viitor mai bun este educația. (...) România se confruntă cu un declin demografic accentuat. Nu avem timp să irosim potențialul tinerilor noștri. Nu ne permitem să îi pregătim cu instrumente din trecut pentru nevoile viitorului. Nu avem voie să lăsăm niciun copil în urmă!”, a mai declarat președintele Iohannis, la debutul ședinței de guvern.