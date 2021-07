Cîțu le-a povestit liberalilor cum își cumpăra blugi pe vremea lui Ceaușescu. Premierul a susținut că bătălia din PNL nu va afecta guvernarea

”Nu am mai fost aici de foarte multă vreme. Când eram mic, de aici îmi cumpăram blugi pe vremea lui Ceauşescu. Sunt astăzi aici pentru a-l susţine pe prietenul şi colegul Virgil Popescu. Am fost colegi în Parlament, colegi în Guvern, colegi în noul Guvern şi a venit rândul meu să îl susţin astăzi pentru că el m-a susţinut când mi-am depus candidatura la preşedinţia Partidului Naţional Liberal. A fost acolo, lângă mine, fără niciun fel de emoţie şi astăzi e rândul meu să îl susţin şi sunt sigur că faceţi o alegere foarte bună să continuaţi cu domnul Virgil Popescu. Felicitări pentru această alegere”, şi-a început, sâmbătă, discursul, Florin Cîţu, citat de News.ro.Acesta a adăugat că alegerile din PNL au ca scop pregătirea partidului pentru o guvernare de opt ani.”Alegerile din PNL, din această perioadă, au un scop simplu: să ne pregătească pe noi ca partid să guvernăm România în următorii opt ani de zile. Aşa văd eu lucrurile, cu aceste alegeri interne pregătim cele mai bune echipe, pregătim oamenii ca să fim gata pentru următorii opt ani de zile. De ce îmi place mie competiţia? Competiţia scoate ce e mai bun din fiecare şi întotdeauna cel mai bun câştigă. În economie, competiţia are rolul să reducă preţurile şi să crească oferta. De aceea eu sunt adeptul să avem competiție şi de aceea îmbrăţişez să avem competiţie în PNL”, a mai declarat Cîţu.Premierul a vorbit şi despre guvernare: ”În acelaşi timp, vreau să îi asigurăm pe români că este datoria noastră că această competiţie nu va afecta în niciun fel guvernarea României. Pentru că noi avem responsabilitate faţă de români. Am auzit că sunt oameni care şi-ar da viaţa pentru partid. Posibil. Dar eu vă spun că rolul nostru este acela nu de a promova doar partidul. Noi intrăm în politică pentru români, pentru România. Noi intrăm în politică pentru a-i ajuta pe cetăţenii României. Este foarte important ca noi, împreună, să ne asigurăm că această competiţie a noastră nu va afecta în niciun fel guvernarea României. Noi ne vedem de treabă în partid, iar guvernarea va fi lăsată în pace şi merge mai departe. Este foarte importantă imaginea pe care o dă acest partid. Noi vrem să fim cel mai mare partid politic din România”.