George Simion: AUR nu va vota moțiunea PSD, ci înlăturarea Guvernului Cîțu / Dan Barna: Parlamentarii USR PLUS vor vota împotrivă, ”nu e niciun fel de echivoc aici” / Liberalii vin la dezbateri, dar nu vor participa la vot

Vot motiune in Parlament

Copreşedintele AUR, George Simion, a declarat că parlamentarii partidului nu vor vota moţiunea de cenzură a PSD, dar vor vota pentru înlăturarea Guvernului Cîţu, "care, în numai 6 luni, a făcut multe pagube". În tabăra puterii, Dan Barna a spus că parlamentarii USR PLUS vor vota contra moțiunii, iar Ludovic Orban că parlamentarii liberali vor veni la dezbateri dar nu vor participa la vot.

"Nu ar trebui să mizeze social-democraţii pe voturile noastre, pentru că am trimis propunerile noastre privind textul moţiunii şi, în afară de câteva propoziţii, nu au introdus acele paragrafe dorite de noi. Totodată, AUR va vota şi se va alătura oricărui demers pentru a înlătura acest guvern, aşa că noi, mâine, nu votăm moţiunea PSD, ci votăm înlăturarea Guvernului Cîţu, care, în numai 6 luni, a făcut multe pagube pentru antreprenorii români, în special, şi pentru toţi românii din sectorul bugetar şi din privat, în general. Grupurile parlamentare AUR de la Camera Deputaţilor şi de la Senat vor vota pentru ca acest guvern să cadă", a spus Simion, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.





El a adăugat că PSD şi AUR sunt două entităţi diferite, cu ideologii diferite.





"Noi o să votăm căderea Guvernului Cîţu. (...) Am avut discuţii cu mai mulţi parlamentari şi din cercul guvernamental, şi acum şi la viitoarele moţiuni sperăm să ni se alăture din ce în ce mai mulţi, pentru că Guvernul Cîţu e un guvern nociv pentru români.(...) Sperăm mâine, dacă nu, vom depune şi noi moţiune de cenzură în luna septembrie sau mai devreme, ca parlamentari de la PNL să voteze căderea guvernului", a mai afirmat Simion.

Marcel Ciolacu: Un singur parlamentar PSD va lipsi. Este posibil ca moțiunea să treacă





„Noi avem o posibilă singură lipsă – un deputat care are o boală incurabilă într-o fază foarte avansată – dar şi el încearcă să ajungă la vot. Am înţeles de la colegii de la AUR sunt cu toţii prezenţi. Categoric, deja au anunţat cei neafiliaţi că vor susţine moţiunea, vor fi voturi şi de la grupul minorităţilor şi ne mai trebuiesc voturi din zona actuală a acestei puteri.

Ţinând cont că 70% dintre români consideră că suntem într-o direcţie greşită, sunt ferm convins că există şi parlamentari din actuala putere care consideră că suntem în direcţia greşită şi sperăm că voteze această moţiune. Poate domnul Orban ne face surpriză şi îndeamnă anumiţi colegi să voteze această moţiune, nu neapărat ţinând cont de lupta lor politică internă. Poate face un act patriotic şi scapă această ţară de...”, a afirmat Ciolacu.

El susţine că a avut negocieri cu parlamentari din coaliţia aflată la guvernare: „Am avut astfel de discuţii, vom vedea marţi ce se va întâmpla. Cred că vor face o presiune fantastică să nu se deplaseze la vot, ca nu cumva să voteze din greşeală”, a adăugat liderul PSD.

În opinia liderului PSD, preşedintele Iohannis „ţine cu domnul Cîţu şi atuncea are tot interesul să nu treacă această moţiune de cenzură”. „Este posibil ca marţi să treacă această moţiune de cenzură. Eu am spus că are 50% şanse să treacă. (...) Este nevoie de anumite voturi din actualul arc guvernamental”, mai susţine Ciolacu.

Parlamentarii USR PLUS vor vota contra moțiunii PSD

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, a declarat luni că parlamentarii formaţiunii vor participa la şedinţa plenului reunit şi că vor vota împotriva moţiunii de cenzură.





"Parlamentarii USR PLUS vor participa la votul moţiunii de cenzură. Vom vota împotriva moţiunii, nu e niciun fel de echivoc aici, vom fi prezenţi, vom participa fără niciun fel de problemă", a arătat Barna într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Parlamentului, la finalul şedinţei Biroului Naţional al USR PLUS.





Întrebat dacă USR PLUS îşi menţine punctul de vedere din toamna lui 2020, conform căruia nu îl vrea pe Ludovic Orban la conducerea Guvernului, Barna a replicat că decizia aparţine PNL.





"În momentul de faţă, USR PLUS este partener într-un guvern susţinut de majoritatea parlamentară. Acesta e obiectivul nostru, ca Guvernul să rămână stabil. Ce vor decide cei de la PNL va genera apoi consecinţele fireşti, politice, la care ne vom adapta fără doar şi poate. (...) Decizia privind următorul preşedinte al PNL este a celor din Partidul Naţional Liberal şi în funcţie de această decizie ne vom aşeza la masă, dacă va fi cazul, şi vom discuta", a spus Barna.

Liberalii vin la dezbaterile din Parlament dar nu vor vota

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că niciun parlamentar liberal nu va vota moţiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului condus de premierul Florin Cîţu şi a precizat că, în coaliţie, s-a decis ca parlamentarii puterii să fie prezenţi la dezbateri, dar să nu voteze moţiunea.

"Le cer pesediştilor să nu se mai implice în campania internă din PNL rostind minciuni despre mine. Niciun parlamentar al PNL nu va vota moţiunea de cenzură. La nivelul coaliţiei s-a hotărât, tocmai ca să nu existe niciun fel de dubiu şi de problemă legată de exercitarea votului, ca parlamentarii din formaţiunile politice din arcul guvernamental să fie prezenţi şi să nu voteze.

Obiectivul nostru este acela ca PSD să nu obţină niciun vot în plus faţă de voturile pe care le au parlamentarii PSD şi cei de la AUR, care am înţeles că sprijină moţiunea, mai exact să nu ia niciun vot de la parlamentarii din cadrul coaliţiei de guvernare", a afirmat Orban la Parlament.

Duminică, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat că parlamentarii PSD, cu excepţia unuia care suferă de o boală incurabilă, vor fi prezenţi la votul moţiunii de cenzură marţi, el arătând că demersul PSD va fi susţinut şi de deputaţi şi senatori din afara partidului.Liderul PNL a afirmat și că s-a simțit jignit de declaraţiile liderilor PSD prin care sugerau că el ar putea să ceară unor parlamentari PNL să voteze căderea Guvernului Cîțu:”Ca preşedinte al PNL, am fost singurul lider al unei formaţiuni politice de dreapta de Opoziţie care a dărâmat în 31 de ani de democraţie un Guvern al PSD, sau FDSN sau PDSR. Sunt singurul membru al PNL, al delegaţiei permanente, care a votat împotriva USL şi care a acţionat ca nefăcând parte din USL în cei doi ani de zile în care PNL a fost în combinaţie cu PSD. Consider că principalul inamic al dezvoltării României este fostul partid comunist, care a avut tot felul de avataruri indiferent cum s-a numit el FSN, FDSN, PDSR, PSD”.