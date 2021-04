VIDEO Viceprimarul Tomescu și consilierii USR-PLUS amenință că nu votează bugetul Capitalei pentru că cifrele ar fi umflate artificial / Nu se reformează nimic / Cerem primarului să retragă proiectul

Viceprimarul Horia Tomescu și consilierii USR-PLUS amenință că nu vor vota miercuri bugetul Primăriei Capitalei, susținând că acesta nu a fost discutat cu ei și că cifrele sunt nerealiste și umflate ”în mod populist”. Aceștia acuză că Nicușor Dan nu a făcut nicio reformă în administrație sau spitale, cer retragerea proiectului de buget și reluarea discuțiilor anunțând că decizia politică de a nu vota bugetul a fost luată la nivelul USR-Plus.







"În bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde. Am fost surprins să văd această sumă în buget pentru că în toate discuţiile pe care le-am avut cu primarul şi cu directorii din Primărie sumele avansate au fost în jur de 4,5 - 5 miliarde de lei. Atunci când am văzut proiectul de buget pus în dezbatere publică şi am văzut suma de 7 miliarde, am cerut nota de fundamentare, adică explicaţiile pe care se bazează aceste sume. Răspunsul primit de la direcţiile din Primărie a fost că primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care să explice forma actuală a veniturilor. Avem motive să credem că aceste estimări de venituri nu sunt realiste. În afară de 2017, când veniturile bugetare au fost similare cu cele realizate, în ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel puţin 25%. Nu putem să ne minţim că anul acesta, dintr-odată, o să avem o mulţime de bani, dacă în anii trecuţi nu s-a întâmplat asta. Dacă facem aşa, din toate cheltuielile pe care le planificăm pentru sănătate, pentru asistenţă socială, mediu, sport şi aşa mai departe, va trebui să tăiem din bani. Noi vrem să avem un buget realist, aşa încât să prioritizăm cheltuielile şi ele să fie respectate. Nu e momentul să fim populişti, ci să fim responsabili şi buni gospodari. Noi asta cerem de la primarul general pe care l-am susţinut. Vrem să îl sprijinim să construiască bugetul pe baze reale şi să spună care sunt cheltuielile prioritare", a subliniat Horia Tomescu, în declaraţia online susţinută alături de consilieri generali USR PLUS.





Ce acuză consilierii USR-Plus:

Că bugetul nu a fost discutat în Coaliție. Nu putem vota ceva ce nu a fost discutat



Că cifrele sunt umflate artificial ceea ce va duce ulterior la rectificarea bugetelor si stoparea anumitor proiecte



USR-Plus si-a asumat la Capitală rezolvarea anumitor domenii cheie cum ar fi spitalele, asistența socială, protecția mediului și educatie

Despre reforma spitalelelor aflate în subordinea primariei Capitalei și a bugetului Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB)



La București, nu a început încă reforma Sănătății și a celor 19 spitale aflate în subordine, acuză USR-Plus

Nu există nicio intenție declarată a primarului de a face curățenie în ceea ce numim a fi o mafie: bugetul ASSMB, care începe cu 78 de milioane de lei datorie din anul trecut, de achiziții prin negociere directă, netransparente, de 50 de milioane de lei, contracte umflate de sute de ori, inflație de personal pentru aceleași obiect de activitate, deci prețuri mai mari pentru bucureșteni

care începe cu 78 de milioane de lei datorie din anul trecut, de achiziții prin negociere directă, netransparente, de 50 de milioane de lei, contracte umflate de sute de ori, inflație de personal pentru aceleași obiect de activitate, deci prețuri mai mari pentru bucureșteni Nu se reformează nimic, indiferent că vorbim de aparatul Primăriei, de subordonate sau de administrația spitalelor

Cerem primarului să retragă proiectul și să revină la masa negocierilor. Există deja o decizie oficială a conducerii politice.

Asta nu înseamnă că proiectele de dezvoltare nu vor continua.













PNL acuză interesul lui Tomescu pentru coordonarea spitalelor

Primarul general Nicuşor Dan i-a delegat lui Horia Tomescu atribuţiile privind coordonarea celor 19 spitale din Capitală, însă nu şi dreptul de semnătură. Prin urmare, managerii spitalelor din subordinea primăriei pot fi demiși și numiţi în funcţie numai cu acordul primarului general. De asemenea, bugetul de 355 de milioane de lei al ASSMB este controlat tot de primar.



„Înțeleg că există un apetit pe partea de Sănătate pentru domnul Tomescu și apropierea sa de Vlad Voiculescu, dar e mai puțin important cine are semnătură, dacă toți stabilim niște principii”, spune senatoarea PNL Alina Gorghiu.

Vlad Voiculescu: PNL și Nicușor Dan nu și-au ținut cuvântul / Viceprimarul Horia Tomescu încă nu are dreptul de semnătură / Voiculescu afirmă că timp de 100 de zile în care ar fi trebuit să fie viceprimar nu a primit atribuții







Primăria Capitalei are în acest an un buget estimat de 6,9 miliarde lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică în 7 aprilie pe site-ul instituției. Cu tot cu subordonate, credite și fonduri europene ajunge la 9,5 miliarde. Pentru investiții, din bugetul local se alocă circa 1,9 miliarde lei, din care 1,2 miliarde lei din fonduri europene și circa 600 milioane lei de la bugetul propriu.

Principalele obiective de investiții care primesc bani în acest an sunt: parcarea de la capatul Șoselei Pantelimon - 50,7 milioane lei, Pasaj Doamna Ghica - 39 milioane lei, Prelungirea Ghencea-Domnești - 47 milioane lei. Inițial, primarul Nicușor Dan a declarat că anul acesta pentru Pasajul Doamna Ghica sunt bani doar pentru plata datoriilor, după discuțiile cu consilierii PNL și USR s-au alocat circa 18 milioane lei pentru plata datoriilor și încă 20 milioane lei pentru continuarea lucrărilor. La Prelungirea Ghencea datoriile sunt de circa 7 milioane lei, iar 40 milioane lei sunt pentru continuarea lucrărilor.

„Este un buget care face curățenie în primărie și pregătește construcția Noului București. În ciuda constrângerilor pe care le avem, am reușit să deblocăm investițiile și să planificăm câteva obiective importante pentru Capitală”, declara primarul general Nicușor Dan.