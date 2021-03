Cîțu: Măsurile mai dure vor fi pentru cazurile punctuale în care măsurile antiCOVID nu sunt respectate. Nu vreau ca românii care respectă regulile să aibă de suferit

​Premierul Florin Cîțu afirmă că trebuie găsite soluții pentru cazurile punctuale în care măsurile de prevenire a infectării cu nou coronavirus nu sunt respectate, precizând că românii care au respectat regulile nu trebuie să aibă de suferit.





„Nimeni nu este mai presus de lege. Am spus-o clar și o repet. Astăzi am ședințe cu autoritățile locale din țară și din Capitală, pentru a gestiona cât mai bine epidemia din România. Trebuie să găsim soluții pentru cazurile punctuale în care măsurile de prevenire a infectării cu SARS-COV-2 nu sunt respectate. Măsurile mai dure vor fi pentru acest segment. Nu vreau ca românii care respectă regulile de mai bine de un an să aibă de suferit din această cauză”, a scris Cîțu pe Facebook.







Premierul precizează că indiferent câte măsuri va lua Guvernul și câte paturi vor fi suplimentate in spitale, fără implicarea oamenilor nu vom reuși să trecem cu bine peste valul 3 al pandemiei.







„Dacă respectăm măsurile de protecție, economia rămâne deschisă și nici nu aglomerăm spitalele. Cred că sunt suficiente motive pentru a face împreună încă un efort, pentru a acționa responsabil. Și să nu uităm că vaccinarea rămâne singura soluție pentru revenirea la normalitate”, a mai spus Cîțu.