Topul vizibilității miniștrilor: Primele cinci locuri sunt ocupate de Florin Cîţu, Vlad Voiculescu, Sorin Cîmpeanu, Raluca Turcan şi Dan Barna

Datele rezultă din Barometrul vizibilităţii miniştrilor, o analiză realizată de News.ro şi de agenţia de monitorizare Klarmedia. În monitorizare au fost incluse presa scrisă, site-uri de ştiri şi social media.IANUARIEPremierul Florin Cîţu se situează pe primul loc în topul vizibilităţii în luna ianuarie, în presa scrisă, online şi în social media, cu 28.217 referiri, vârful fiind înregistrat în 19-20 ianuarie, zile în care premierul a acordat un interviu, a vizitat sediul Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţii de Vaccinare împotriva COVID şi în care a fost şedinţa de Guvern în care a fost modificată Strategia de vaccinare şi a fost aprobat Memorandumul privind finalizarea MCV. Tot în acest interval, a fost publicat şi raportul Băncii Mondiale care plasa România în topul ţărilor ” cu cel mai ridicat nivel de activitate, ca număr şi aplicabilitate, la nivelul măsurilor financiare adoptate ca răspuns la criza provocată de COVID-19”,după cum afirma premierul.Pe locul al doilea se situează ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu, cu 21.248 de referiri, cu un maxim al vizibilităţii în intervalul 29 - 31 ianuarie, prima zi a intervalului fiind cea în care s-a produs incendiul de la Institutul Matei Balş.Voiculescu este urmat de ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu, cu 15.504 referiri în presă, cele mai numeroase fiind înregistrate în perioada 5-7 ianuarie, în care a fost adoptată OUG care permitea desfăşurarea învăţământului online până la 8 februarie şi când ministrul a făcut numeroase declaraţii pe această temă şi pe cea a organizării examenelor naţionale.Pe poziţia a patra se situează ministrul Muncii Raluca Turcan, cu 8.500 de referiri, cele mai multe în perioada 26 - 28 ianuarie, când a anunţat că începe evaluarea pensiilor din România şi a făcut mai multe declaraţii pe tema alocaţiilor, a creşterii pensiilor şi a pensiilor speciale.Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a avut 5.129 de referiri în ianuarie, vârful fiind înregistrat în data de 20 ianuarie, când acesta a făcut declaraţii după şedinţa de Guvern în care au fost adoptate memorandumul privind mecanismul pentru elaborarea poziţiei Guvernului României cu privire la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi cel privind operaţionalizarea Centrului Cyber care va fi găzduit la Bucureşti.La mică distanţă, cu 5.016 referiri, se află ministrul Justiţiei Stelian Ion, cu o vizibilitate mai mare în perioafa 5 - 7 ianuarie, care a inclus ziua în care preşedintele Klaus Iohannis a încuviinţat urmărirea penală a fostului ministru liberal al Mediului, Costel Alexe şi când a fost invitat într-o emisiune televizată.Ministrul Economiei Claudiu Năsui a avut 4.318 de menăiuni în luna ianuarie, cele mai numeroase în 28 ianuarie, zi care a urmat scandalului numirii pe postul de director în minister a unei persoane acuzate de colaborare cu Securitatea.Ministrul de Interne Lucian Bode, cu 4.282 de referiri, se situează pe locul 8 în top, cu un maxim în data de 29 ianuarie, ziua incendiului de la Institutul ”Matei Balş.Ministrul Energiei Virgil Popescu are 3.801 referiri, cu un vârf al vizibilităţii în 19 ianuarie. după ce cu o zi în urmă, seara târziu, a anunţat modificări la ordinul care prevede trecerea consumatorilor în piaţa serviciului universal, perioada în care se poate opera modificarea contractului urmând a fi prelungită până în 30 iunie.Ministrul Transporturilor Cătălin Drulă, cu 3.259 de referiri, a înregistrat un maxim în 15 ianuarie, zi în care a susţinut o conferinţă de presă în care a vorbit despre pierderile companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor şi despre evaluarea regionalelor şi directorilor Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Vicepremierul Kelemen Hunor are 2.897 de referiri, cele mai numeroase în data de 20 ianuarie, la două zile după ce premierul stabilise atribuţiile vicepremierilor. şi când, alături de ceilalţi membri ai Guvernului,s-a vaccinat, ocazie cu care a făcut mai multe declaraţii.Pe următoarele locuri se află ministrul Mediului Barna Tanczos, ministrul de Externe Bogdan Aurescu, care a înregistrat un maxim în ziua în care s-a vaccinat şi a făcut o declaraţie emoţionantă despre decesul mamei sale şi despre faptul că trimp de un an. din cauza pandemiei, nu a putut să o îmbrăţişeze.Aurescu este urmat de ministrul de Finanţe Alexandru Nazare, de ministrul proiectelor europene Cristian Ghinea, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, precum şi de miniştrii Agriculturii, Sportului, Culturii, Apărării, pe ultimul loc situându-se ministrul Cercetării Ciprian Teleman, cu 378 de referiri.FEBRUARIEÎn luna februarie, primele cinci poziţii ale topului vizibilităţii sunt acelaşi, cu diferenţa că referirile la premier au crescut. De asemenea, ministrul de Externe urcă mai multe poziţii comparativ cu luna precedentă.Situat pe primul loc din punct de vedere al referirilor din presă, premierul Florin Cîţu înregistrează aproape 43.000 de menţiuni, maximul fiind atins în intervalul 8 - 11 februarie, care a coincis cu reluarea cursurilor online, cu anunţul privind finalizarea proiectului de buget pe 2021, dar şi cu declaraţiile referitoare la plafonarea sporurilor, la renunţarea la voucherele de vacanţă şi la intenţia de a limita călătoriile gratuite ale studenţilor, precum şi cu vizita la Bruxelles, criticată intens de PSD.Aflat pe locul al doilea, dar la mare distanţă, ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu, cu peste 18.000 de referiri, a înregistrat un vârf al menţiunilor în presă în primele două zile ale lunii februarie, când continuau reacţiile după incendiul de la Institutul Matei Balş, când a fost anunţată moţiunea opoziţiei împotriva sa şi când a fost anunţată reluarea cursurilor cu prezenţa fizică a elevilor la şcoală.Ministrul Educaţiei are peste 15:000 de menţiuni în presă, cele mai multe în intervalul 3 - 5 februarie, care a coincis cu pregătirile pentru redeschiderea şcolilor, cu emiterea ordinului cu măsurile în acest sens şi cu controversele referitoare la formularul pe care ar fi trebuit să-l semneze părinţii cu privire la testarea copiilor cu simptome de COVID-19.Ministrul Muncii Raluca Turcan, cu peste 8.500 de referiri, a înregistrat un maxim de vizibilitate în 17 - 18 februarie, când ministrul a făcut mai multe declaraţii referitoare la salariul minim, la salariile angajaţilor din ANCOM, ANRE sau ASF, la cumulul pensiei cu salariul de la stat şi la cuantumul sporurilor magistraţilor, ceea ce a generat reacţii vehemente din partea acestora. De asemenea, această perioadă a coincis şi cu protestele minerilor de la Lupeni.Vicepremierul Dan Barna se situează pe locul al cincilea, maximul său de vizibilitate fiind atins în 10 februarie, zi în care făcut declaraţii pe teme precum bugetul, eventuale dispute între miniştrii USR PLUS şi premier, aprobarea Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă în Parlamentul European.Barna este urmat de ministrul Economiei Claudiu Năsui, cu un vârf al vizibilităţii în 18 februarie, ziiua în care a anunţat că a depus plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie cu privire la înscrierile în platforma de granturi acordate IMM-urilor şi că este lansată o platformă cu toate detaliile contractelor încheiate de minister.