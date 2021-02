Orban: 72 de liberali, validați de conducerea PNL pentru a ocupa funcții publice / Lista secretarilor de stat și șefi de agenții propuși de PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban a anunțat sâmbătă, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că au fost validate 72 de propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. Printre numele propuse se numără Florica Cherecheș propusă pentru funcția de președinte ANDPDCA, Lucian Heiuș – secretar de stat la Ministerul Finanțelor și Ioan Scrioșteanu - secretar de stat la Ministerul Transporturilor.







”Organizaţiile PNL au formulat propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. A existat o evaluare făcută de o comisie. (...) Am supus validării BPN 72 de candidaţi pentru poziţiile respective, oameni care urmează să gireze funcţii importante în statul român şi să susţină premierul, miniştrii în activitatea Executivului. Am susţinut în continuare reprezentanţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus, de asemenea, am susţinut reprezentanţi noi”, a declarat Orban.





Florica Cherecheş preşedinte al Autorităţii Naţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi Copii şi Adopţii.

Nicolae Stănica - președinte Comisia de Prognoză

Valentin Croitoru- Președintele Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate

Daniel Baciu - președinte Casa de Pensii

Mirela Calugareanu - președinte ANAF

Robert Chioveanu - președinte ANSVSA

Ionel Sreioşteanu -secretar de stat la ministerul Transporturilor

Adrian Foghis - secretar de stat ministerul Transporturilor

Gheorghe Ștefan - secretar de stat ministerul Agriculturii

Aurel Simion - secretar de stat la ministerul Agriculturii

Lucian Heiuș - secretar de stat la ministerul Finanţelor

Alin Chițu - secretar de stat la ministerul Finanţelor

Vasile Panait - secretar de stat ministerul Mediului

Marcu Nicu - secretar de stat ministerul Mediului

Sorin Banciu - secretar de stat la ministerul Mediului

Gheorghe Sorescu - secretar de stat ministerul de Interne

Marius Bălu - secretar de stat Ministerul Apărări

Claudiu Racuci - secretar de stat ministerul Dezvoltării

Cătălin Boboc - secretar de stat ministerul Muncii

Marina Manea - secretar de stat ministerul Educației

Ion Sorin - secretar de stat ministerul Educației

Cristian Roman - secretar de stat Fonduri Europene

Alex Bologan - secretar de stat Digitalizare

Dana Niculescu - secretar de stat la Economie

În schimb lista cu propunerile de prefecţi şi subprefecţi nu a fost validată la ședința de sâmbătă iar Ludovic Orban a evitat să dea un răspuns când se va finaliza acest demers.





Liderii PNL s-au reunit sâmbătă în ședința Biroului Permanent pentru a aproba nominalizarea secretarilor de stat și șefilor de agenții. PNL, USR PLUS și UDMR și-au împărțit la sfârșitul anului trecut funcțiile în Guvern, și în urma negocierilor, liberalii au obținut 42 de posturi de secretar de stat din 80 câte sunt în Guvern și 23 prefecți.



Fiecare organizație PNL a făcut propuneri pentru posturile de secretari de stat și prefecți iar o comisie internă a partidului alcătuită din lideri ca Ludovic Orban, Florin Cîți, Dan Motreanu, Violeta Alexandru și Virgil Popescu au analizat candidaturile.







Secretarii de stat sunt numiți prin decizia prim-ministrului și desfășoară activități stabilite prin ordin sau instrucțiuni de către ministrul în subordinea căruia se află.



Remintim că din cei 80 de secretari de stat pe care îi va avea Guvernul Cîțu, PNL va numi 42, USR- PLUS – 26 și UDMR – 12. De asemenea, la capitolul prefecți PNL va propune -23, USR - PLUS– 14, iar UDMR – 5.