Barna nu exclude ca unii angajați din sistemul bugetar să plece / ”Guvernul e stabil, dincolo de gargara de la TV”

"Reforma administrativă este în programul de guvernare şi este unul dintre obiectivele de policy şi ale acestui an şi ale anilor care urmează. La nivelul acestui buget primul pas a fost acela de îngheţa, de a păstra salariile la nivelul anului trecut tocmai din raţionamentul că trebuie să păstrăm un deficit de 7,2, nu ne permite o creştere de salarii”, a declarat Dan Barna, vineri seară, la Digi 24, potrivit News.ro.El a precizat că Guvernul a cerut "planuri de reformă explicită” de la companiile publice şi de aceea în aceste cazuri nu au fost majorate bugetele.Întrebat dacă vor pleca bugetari din sistem, viceprim-ministrul a răspuns: "Posibil să se întâmple lucrul acesta”. El a adăugat că planurile de reformă care au fost cerute la unele companii de stat pot presupune şi reorganizarea activităţii, drept consecinţă a optimizării activităţii acestora.Dan Barna este convins că actuala coaliţie de guvernare "va dura în ciuda multor oameni care pun bilete pe la casele de pariuri”. El a mai susținut că această guvernare este singura şansă a României de a face reforme."Va dura pentru că este singura structură de guvernare posibilă acum care poate să facă aceste reforme şi România nu are opţiunea să nu facă reforme în momentul ăsta. Deci, eu sunt foarte convins că există suficientă maturitate, dincolo de gargara de la tv, şi ok, acuma, PSD-ul fiind în opoziţie, ne aşteptăm să leşine de dragul principiilor democratice pe care până acu un an şi jumătate le bălăcărea. Nu e nicio surpriză, nu trebuie să se mire nimeni, curge cu populisme reale sau imaginare. Dincolo de asta, sunt convins că inclusiv cei de la PSD înţeleg că de stabilitatea acestui guvern un număr de ani ţine şansa României de a merge cu fruntea sus şi în Europa, şi la nivel mondial, şi noi, ca stabilitate, deci acest guvern este condamnat să reuşească şi acest guvern va reuşi. (...) Acest guvern e unul stabil şi o să reziste”, a declarat liderul USR-PLUS.Întrebat care sunt compromisurile pe care USR-PLUS le-a făcut în privinţa guvernării, Barna a răspuns că Alianţa a făcut compromisuri "la calendarul reformelor şi la cuprinsul lor pentru că programul USR-PLUS era mult mai ambiţios decât este programul coaliţiei, şi cumva e firesc lucrul acesta”.El a adăugat că alianţa nu va face compromisuri în ceea ce priveşte "buna guvernare şi principiile acesteia”.