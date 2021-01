Rareș Bogdan nu exclude să candideze pentru președinția PNL / Nu regret nimic din ceea ce am spus

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan nu exclude o candidatură la președinția formațiunii, la congresul care va fi organizat în acest an. El mai spune că nu regretă nimic din ceea ce a afirmat despre liderul PNL, Ludovic Orban, și că "pentru moment" ceea ce a făcut "este suficient".





"Nu știu dacă voi candida. Pot să susțin pe cineva, nu neapărat (să candidez - n.r.). Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva. Voi face parte dintr-o echipă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu moț în fruntea echipei. Pot fi poziția doi, trei, patru cinci”, a declarat Rareș Bogdan la Aleph News, potrivit Mediafax.





El a ținut să precizeze că în interviul de duminică seară a vorbit despre susținerea lui Florin Cîțu în funcția de premier, nu pentru a deveni liderul PNL.





"E o bătălie pe termen lung. Alegerile nu sunt mâine. Ea o chestiune pe termen lung. (...) Nu regret nimic din ceea ce am spus. Am spus purul adevăr și cred că am realizat un prim pas - am reușit să arăt că există opoziție în partidul de guvernământ și am cerut democratizarea deciziilor. (...) Nu dăm înapoi. Pentru moment ce am făcut este suficient”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL.

El a spus, într-un interviu pentru Aleph News, că Orban "a eșuat" în calitate de președinte al PNL și că nu ar mai trebui să conducă partidul.

"Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și, cu excepția lui Emil Boc, restul s-au stricat la cap.

Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui, i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate", a acuzat Rareș Bogdan. CITEȘTE ȘI: Imaginea de moment a luptei pentru putere în PNL: Liberalii caută un succesor pentru Orban, dar nu vor un blitzkrieg / Un nume, totuși, este vehiculat

Reamintim că duminică seară Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa liderului liberal, Ludovic Orban, pe care îl acuză că a condus și conduce dictatorial PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți din conducerea partidului.