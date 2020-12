Ciolacu: Sunt anumite probleme cu constituirea Parlamentului / Tot grupul minorităților a intrat în izolare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seara, că toţi membrii grupului minorităţilor naţionale de la Camera Deputaţilor au intrat în izolare după ce unul dintre aceştia a fost depistat cu COVID-19, punctând că acest lucru reprezintă o problemă în constituirea noului Parlament, relatează Agerpres.

Anterior, respectivul membru al grupului minorităţilor a participat la negocieri cu reprezentanţii partidelor din coaliţia de centru-dreapta.

"Sunt anumite probleme cu constituirea Parlamentului. În seara asta am aflat şi eu şi am şi vorbit cu domnul Pambuccian, ei au avut o negociere cu domnul Orban la ora 13,00. Am înţeles că tot grupul a intrat în izolare, urmând să facă testul de mâine să vadă dacă s-a răspândit virusul. (...) Ei au fost la negociere cu domnul Orban şi cu USR, dacă şi ei intră în izolare ... eu ştiu că legea e unică pentru toată lumea. Trebuie să facă test mâine şi încă un test peste 4 zile să vadă dacă ies din izolare sau nu ies. Să vedem domnul Orban cu cine a mai avut întâlniri după ora 13,00. Cred că DSP e în măsură să răspundă la aceste întrebări şi cum se face în continuare", a spus Ciolacu la Antena 3.