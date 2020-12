Orban despre propunerea lui Barna: Am convenit să comunicăm doar împreună și doar acele lucruri asupra cărora avem consens

Președintele PNL, Ludovic Orban a reacționat marți la declarația copreședintelui USR PLUS, Dan Barna care l-a propus pe Cătălin Drulă pentru șefia Camerei Deputaților dar și înființarea a trei posturi de vicepremieri în viitorul Guvern.







"Am convenit în cursul primelor două zile de negocieri pe care le-am avut cu liderii USR-PLUS și UDMR să comunicăm doar împreună și doar acele lucruri asupra cărora am ajuns la un acord. Având în vedere faptul că înțelegerea noastră comună a fost să evităm comunicările individuale de poziții care nu au făcut obiectul consensului dintre liderii celor trei formațiuni, rămân consecvent acordului agreat cu ceilalți parteneri de discuție. Consider că orice propunere sau posibilă soluție menită să consolideze formarea viitoarei coaliții trebuie adusă pe masa discuțiilor și încurajez toți partenerii să rămână consecvenți acordului inițial”, a declarat Ludovic Orban.





Și UDMR și-a exprimat nemulțumirea prin vocea liderului senatorilor UDMR, Cseke Attila care a spus că propunerea lui Dan Barna ca liderii PNL, USR-PLUS și UDMR să fie vicepremieri, pentru deblocarea negocierilor, "deranjează", pentru că ar fi trebuit să fie anunțată public după ce era discutată între cele trei partide. Cseke Attila susține că prin această ieșire Dan Barna "a urmărit o singură chestiune - să își creeze o imagine publică".





Copreședintele USR Plus Dan Barna a anunțat în cursul dimineții că își retrage candidatura pentru șefia Camerei Deputaților și că îl propune pentru acest post pe liderul deputaților USR, Cătălin Drulă. Barna a subliniat că speră că astfel se poate depăși blocajul în negocierile cu PNL pentru formarea coaliției de guvernare.