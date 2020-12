Codrin Ștefănescu, despre Liviu Dragnea: Suntem îngijorați, nu i se dă dreptul să dea un telefon

„Vreau sa vā anunț cā Liviu Dragnea a fost internat! Este suspect de Covid! Deși nu a fost scos la muncā in ultimele luni, deși a fost izolat in camerā in mod abuziv!”, a scris Ștefănescu pe rețeaua de socializare.







„Povestea e scurtā: dupā ce avocații au obținut in instantā decizia de a fi trimis la muncā, dupā abuzul constant la care a fost supus, i s-a cerut un test anti-covid. A ieșit pozitiv, inexplicabil in situația izolārii sale, apoi a fost trimis și internat la spitalul penitenciarului Jilava! Adicā mutat imediat! Nu putem lua legāturā cu el de ieri, nu i se dā dreptul sā dea un telefon familiei, nu știm exact situația lui actualā!”, a mai notat Codrin Ștefănescu.

Ambele persoane sunt asimptomatice, a mai anunțat ANP.









Ștefănescu a anunțat, duminică seara, pe Facebook, că apropiații lui Liviu Dragnea nu mai pot lua legătura cu el, scrie Mediafax.El a declarat ulterior, pentru Mediafax, că ultima dată a vorbit cu Liviu Dragnea în urmă cu două zile și a anunțat că avocatul fostului lider al PSD a cerut explicații de la Administrația Națională a Penitenciarelor.„A fost dus la Spitalul Jilava, unde este plin de Covid, a fost pus în cameră cu mai mulți bolnavi. (...) Vreau să îl văd acasă, în viață”, a spus Ștefănescu.„Două persoane custodiate de Penitenciarul București-Rahova au fost confirmate pozitiv SARS-CoV-2 și s-a dispus transferarea acestora la Penitenciarul-Spital București-Jilava”, a anunțat duminică seara Administrația Națională a Penitenciarilor (ANP).Surse oficiale au confirmat pentru Mediafax că una dintre cele două persoane este fostul lider al PSD Liviu Dragnea