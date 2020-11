Ponta, către Orban: Copiii mi-au spus să vă aduc aminte de Pink Floyd - "Leave the kids alone"

“Ludovic, lasă copiii să meargă la şcoală”, i-a transmis premierului preşedintele Pro România, Victor Ponta, în plenul Camerei Deputaților. "Am un mesaj de la copiii noştri care stau acasă, mi-au spus aminte să vă aduc aminte de Pink Floyd – Leave the kids alone", a susținut Ponta în ședința în care premierul Ludovic Orban a prezentat stadiul elaborării proiectelor bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.

“E un lucru foarte bun să vorbim despre economie, nu despre buget. Din păcate, nu vorbim despre criza economică care în 2021 va fi mai dură ca cea din 2010. Culmea e că în 2010-2011, când domnul Orban era alături de mine în USL, criticam măsurile Guvernului Băsescu și acum face exact aceleaşi greşeli, ducându-ne în aceeaşi criză”, a susținut liderul Pro România.

“Am un mesaj de la copiii noştri care stau acasă, mi-au spus aminte să vă aduc aminte de Pink Floyd - Leave the kids alone. Ludovic, lasă copiii să meargă la şcoală. De ieri, din piaţă, mai am aceeaşi dedicaţie - Ludovic, leave the markets alone, lasă pieţele deschise. Am acelaşi mesaj de la cei din HORECA - nu îi îngropa, că nu ai cum să îi scoţi din groapă de la anul”, a mai spus Victor Ponta.