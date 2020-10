Ludovic Orban: Mâine aprobăm în PNL un proiect de colaborare cu PMP în consiliile județene și locale

„Chiar dacă au avut candidat propriu, noi am anunțat că suntem deschiși acestei colaborări. Noi mâine aprobăm în Biroul Politic Național un proiect de colaborare cu PMP în consiliile județene și consiliile locale la nivel de țară și implicit va fi și la nivelul Bucureștiului. PMP este aliat cu noi la guvernare”, a spus Ludovic Orban, la RTV, potrivit Mediafax.Premierul a anunțat că un viceprimar al Capitalei va fi de la PNL, iar altul de la USR-PLUS.„Cealaltă alianță, cu USR-PLUS, e deja stabilită. Am stabilit coordonatele înțelegerii în momentul în care am hotărât să îl susținem pe Nicușor Dan. Asta e înțelegerea: un viceprimar de la USR-PLUS, unul de la PNL. De asemenea, la sectoare, ideea de bază e un număr de viceprimari egal”, a mai spus Orban.Acesta a precizat că scopul acestor alianțe este „să formăm majorități, să guvernăm împreună”.