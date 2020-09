[P] Jurnalul lui Neculai Onțanu sau 8 programe esențiale de guvernare locală pentru Sectorul 2

Distribuirea gratuită de pubele pentru cetățeni, în vederea sortării ecologice a gunoiului (hârtie, plastic, sticlă, etc).

Implementarea colectării separate (fracții) a deșeurilor.

Preluarea gratuită, fără taxă, de la cetățenii sectorului 2 a deșeurilor menajere.

Înființarea/reamenajarea spațiilor comune, destinate colectării separate a materialelor reciclabile, pe fracții: biodegradabil, hârtie/carton, plastic, metal, sticlă. Colectarea corespunzătoare a deșeurilor stradale şi spălarea tuturor străzilor. Implementarea unui sistem modern de colectare a deșeurilor menajere din piețele Sectorului 2 și un sistem modern de curățenie a spațiilor și tarabelor din piețele Sectorului 2 pentru asigurarea unui securități sanitare atât a produselor comercializate, precum și a cetățenilor care cumpără din piețele Sectorului 2.

Luni, 7 septembrie 2020, am lansat programul ”Seniorii și Tinerii Cetății”, în cadrul căruia am avut întâlniri cu tinerii voluntari (Centrul Sf. Pantelimon) și cu seniorii Cetății (Centrul Jean Louis Calderon) pentru a le prezenta măsurile din programul meu electoral dedicate adolescenților, tinerilor și seniorilor din Sectorul 2.Luni, 7 septembrie 2020, ora 10.00, am avut o întâlnire cudin Șoseaua Sf. Pantelimon nr 30. Am vorbit cu adolescenții și studenții, mulți dintre ei aleși, până în anul 2016, în Parlamentul și Guvernul local al tinerilor din liceele și colegiile naționale din Sectorul 2.Programul de guvernare locală pe care îl propun în perioada 2020-2024 cuprinde câteva măsuri dedicate adolescenților și cadrelor didactice: Astfel,Pentru că suntem chiar aici la Centrul Sf. Pantelimon, vă spun că împreună cu echipa mea de specialiști am luat în considerare cererile voastre de a reda locuitorilor Sectorului 2, adolescenților, tinerilor și seniorilor din sectorul nostru, acest Centru, Centrul Sf. Pantelimon, dar și celelalte 6 centre sociale de recreere, de educație și de asistență medicală, cu toate activitățile care se desfășurau în acestea pe timpul mandatului meu de primar. Adolescenți, tineri ori seniori, cu toții trebuie să beneficiem de programe sociale de recreere, de educație și de asistență medicală pentru a fi mai solidari unii cu alții și mai buni.Luni, 7 septembrie 2020, ora 11.00, am avut o întâlnire cu seniorii cetății - la Centrul JLCalderon din str J.L.Calderon nr 39. Printre acești seniori, m-am bucurat să-i revăd pe cunoscuții actori Cristina Deleanu și Eugen Cristea.”Iubiți și respectați Seniori ai Cetății Sectorului 2,V-am ascultat rugămințile și, iată, ne revedem în această casă a voastră – Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” de pe str. Jean Louis Calderon, de unde ați fost alungați, deși dumnevoastră ați realizat aici memorabile evenimente literare, plastice ori teatrale. Ați fost alungați chiar de cei care acum încearcă să vă câștige votul. Noi, poate și pentru că suntem trecuți prin viață și avem experiența celor care vin și se duc, vom repara împreună și acest program din acest centru ce a fost gândit ca o întâlnire între seniori, tineri și adolescenți.Concret,De altfel,Împreună, seniori, tineri și adolescenți, ne putem concentra pe valorile autentice, culturale, artistice și spirituale!”Miercuri, 9 septembrie 2020, am continuat prezentarea programului ”Curățenie și salubrizare pentru Sectorul 2”, în cadrul căruia am avut o acțiune de curățenie și salubrizare a unui spațiu public din sectorul 2 și am oferit mai multe detalii despre măsurile din programul meu electoral dedicate curățieniei și salubrizării.Locuitorii Sectorului 2 au ajuns la capătul răbdării din cauza incapacității celor care au condus Primăria Sectorului 2 în perioada 2016-2020.Încă din primele zile de campanie, am fost cu echipa mea să facem curățenie în zona Tei Toboc ori Dimitrei Pompei, unde era și încă mai este o mizerie de nedescris. Sunt, din nefericire, multe spații publice lăsate de izbeliște de cei care astăzi cer demagogic voturile oamenilor.Îi asigur pe locuitorii Sectorului 2 că, în cel mai scurt timp după alegerile din 27 septembrie 2020, vor trăi în cel mai curat și mai salubru sector al Bucureștiului!Ecotehnologii” Marți, 15 septembrie 2020, am continuat prezentarea programului prioritar ”Curățenie și salubrizare pentru Sectorul 2. Ecotehnolgii”, la centrul de cercetare al asociației “Cluster pentru promovarea afacerilor specializate în ecotehnologii și surse alternative de energie MEDGreen”. Au fost prezentate de către specialiști modalitățile tehnice prin care deșeurile de origine organică sunt transformate în energie, în mod economic, ecologic, profitabil.Miercuri, 16 septembrie 2020, am lansat programul ”Sport Anti-Bullying”, în cadrul căruia m- am întâlnit, la o demonstrație sportivă, cu elevi de gimnaziu, practicanți de jiu-jitsu brazilian, coordonați de Tudor Mihăiță, cel mai cunoscut şi apreciat antrenor de arte marţiale mixte (MMA) şi jiu jitsu brazilian din România. Au fost prezentate măsurile din programul meu electoral dedicate copiilor, adolescenților și tinerilor din Sectorul 2, cum sunt construirea a 10 noi săli de sport și susținerea unui program anti-bullying.Tot mai mulți elevi, din toate ciclurile de învățământ, se confruntă cu fenomenul bullyingului.Încă din prima mea zi de mandat, voi lucra cu specialiștii domeniului pentru includerea grabnică în regulamentele tuturor școlilor și liceelor din Sectorul 2 a unor norme metodologice de aplicare a prevederilor împotriva bullyingului. Un pas concret este realizarea programului ”Sport Anti-Bullying”, prin cursuri gratuite de jiu jitsu brazilian și de arte marțiale pentru copii și adolescenți, un program coordonat de Tudor Mihăiță, cel mai cunoscut şi apreciat antrenor de arte marţiale mixte (MMA) şi jiu jitsu brazilian din România.Sportul trebuie să fie prezent cât mai mult în viețile copiilor noștri și în viața noastră.Vineri, 18 septembrie 2020, am lansat programul ”Circuitul de piste Eco, Sectorul Eco”, pe malul râului Colentina. Astfel, am prezentat măsurile din programul meu electoral pentru un sector eco, prin realizarea unui circuit de piste de biciclete și trotinete pe malurile lacurilor din Sectorul 2 și prin refacerea, modernizarea și dotarea cu mobilier urban eco a tuturor parcurilor sectorului 2.Foarte mulți dintre locuitorii Sectorului 2 mi-au cerut să vin cu un plan concret pentru un sector eco, pentru un sector cu piste pentru biciclete și trotinete. Așa cum am anunțat în cele 33 de puncte ale programului meu de guvernare locală,Cum foarte multe dintre aceste piste vor face legătura cu malurile lacurilor și cu parcurile sectorului 2, ne dorim să refacem, să modernizăm și și să dotăm cu mobilier urban eco toate parcurile din sectorul 2. Avem în vedere, după 27 septembrie 2020, să montămprecum și sDe asemenea,Până în anul 2016, am realizat sau modernizat 12 parcuri din Sectorul 2, printre care se numară parcul din cartierul Creangă, parcurile Râul Colentina, Petricani, Florilor, Delfinului sau Lunca Florilor.Luni, 21 septembrie 2020, am prezentat programul ”Reabilitarea blocurilor și a caselor din Sectorul 2”. Am fost atenționat de locatarii din Sectorul 2 și am verificat personal două blocuri care au fost cuprinse de actuala conducere a Primăriei în programul de reabilitare termică, lucrările fiind abandonate sau făcute de mântuială, fără a fi montate termopane. Cu acest prilej, am detaliat două dintre cele 33 de puncte din programul meu de guvernare pentru Sectorul 2, în mandatul 2020-2024: reluarea și continuarea proiectelor de infrastructură demarate și finalizarea reabilitării termice la toate blocurile de locuințe și începerea programului de reabilitare a locuințelor individuale din cartierele sectorului 2.Tot mai mulți locuitori ai Sectorului 2 îmi cer să reiau și să continui proiectele de infrastructură pe care le-am demarat până în anul 2016 și, de asemenea, să finalizez reabilitarea termică la toate blocurile de locuințe și să încep programul de reabilitare a locuințelor individuale din cartierele sectorului 2, locuințe individuale ale unor oameni fără posibilități materiale sau care se află în situații sociale critice.Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 2 a fost un program care a demarat greu, având în vedere că la început se cerea ca și locatarii să preia o parte din cheltuieli. În calitate de Primar al Sectorului 2, am prezentat această situație la Ministerul Dezvoltării care a adoptat un act normativ care prevedea că acele primării, care au resursele necesare și doresc, pot să preia și partea de contribuție a locatarilor. Așa am reușit să reabilitez peste 1000 de blocuri pentru care locatarii nu au mai plătit nimic. Am preluat prin bugetul Primăriei și partea de contribuție ce revenea locatarilor. În anul 2016, am lăsat pregătite documentațiile și pentru ultimele 650 de blocuri, dar actuala conducere a Primăriei a stopat acest program. Poate că nu i-a interesat acest program benefic pentru oameni. Am înțeles din spusele unor administratori de asociații că Primăria cere acum bani locatarilor. După alegeri voi continua acest program de reabilitare a blocurilor cu bani de la bugetul Primăriei, fără ca locatarii să plătească lucrările.În 2016, am lăsat proiectele pentru finalizarea celorlalte 650 de blocuri. În ultimii patru ani, conducerea Primăriei Sectorul 2 a finalizat reabilitarea a doar 30 de blocuri, cu o cotă parte din banii proprietarilor și în condiții tehnice de execuție precare sau neprofesioniste.Am fost de mai multe ori în Piața Obor. Am dorit să cumpăr câteva produse proaspete și românești. Era mare aglomerație. Vin aici să se aprovizioneze și oameni din alte sectoare. Am cumpărat roșii, castraveți, ardei capia care, copți, sunt foarte gustoși. Eu pun ardei capia copți și în salata de vară, alături de roșii și castraveți. În sufletul meu mă încerca și un sentiment ascuns de mândrie personală. Eu construisem această piață cu câțiva ani în urmă. Este cea mai mare și modernă piață agro-alimentară din România. Nu mi-a fost ușor să duc la îndeplinire acest proiect important pentru că mai mulți speculanți care controlau atunci piața și cărora le-am stricat afacerile, mi-au făcut multe dosare penale. Am câștigat toate acele încercări de a împiedica realizarea acestei piețe în care urma să fie instituit comerțul modern și legal, dar am câștigat și pentru faptul că făceam totul legal și procurorii sunt oameni cu discernământ. Piața este apreciată de foarte multă lume. Am văzut astăzi că mai sunt lucruri de îndreptat atât în beneficiul cumpărătorilor cât și al producătorilor. Problema este tocmai managementul și coordonarea pieței care, în ultimii 4 ani au cam slăbit. În fiecare zi constat că cei care sunt azi la conducerea Primăriei și care nu au făcut nimic 4 ani vor să candideze la funcția de Primar. Așa cum n-au făcut nimic 4 ani, nu vor face nimic nici în următorii 4 ani. Eu cred că nu se merită pentru că ar fi 8 ani pierduți din viața noastră. Ce trebuie făcut? Bine, oamenii mi-au relatat și multe alte lucruri care nu merg în sectorul nostru.Vineri, 11 septembrie 2020, am lansat programul ”Pasaje sub/supraterane pentru fluidizarea circulației auto în Sectorul 2”, în fața celor patru puncte nodale ale circulației auto din Sectorul 2 – Petricani, Andronache, Doamna Ghica și Baicului. Astfel, am prezentat măsurile din programul meu electoral dedicate infrastructurii rutiere, parcărilor, precum și implementarea unor soluții ecologice pentru traficul auto și cel pietonal.Astfel, vom relua și vom continua proiectele de infrastructură demarate și realizate chiar de mine, așa cum este Pasajul Pipera Tunari pe care l-am realizat în colaborare cu Consiliul Județean Ilfov și Primăria din Voluntari. Avem sprijinul pentru aceste proiecte din partea specialiștilor Federației TransPublic, Sindicatelor din Transportul Public de Persoane și Federației Sindicatelor din Administrație.Așa cum am anunțat la începutul campaniei și așa cum am dovedit-o prin marile lucrări de infrastructură din Sectorul 2, voi avea o bună colaborare cu Primarul General al Capitalei pentru a realiza cele trei pasaje subterane de la Petricani, Andronache și Baicului, cu ministerele Dezvoltării și Transportului pentru construirea rețelei feroviare a metroului de suprafață.Pentru ca să putem face cât mai repede și mai sigur aceste mari lucrări de infrastructură, autoritățile publice și centrale trebuie să conlucreze loial pentru interesele cetățenilor Sectorului 2.Duminică, 27 septembrie, este ziua alegerilor. Este ziua în care locuitorii Sectorului 2 vor alege Omul ce le va face viața mai ușoară, mai confortabilă și mai liniștită. Am decis, la solicitarea multor locuitori ai sectorului 2 și constatând situația gravă în care a ajuns sectorul nostru, să candidez pentru mandatul de primar pentru perioada anilor 2020 – 2024.Vreau să refac ceea ce a stricat actuala conducere a Primăriei. Vreau să realizez împreună cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră proiecte noi! Din păcate, cei care conduc astăzi Primăria Sectorului 2 nu au făcut în această perioadă nimic pentru oameni. Practic, nu le-a păsat de oameni!Neculai Onțanu