Nicușor Dan, acuzații grave pentru Primăria Capitalei: ilegalități imobiliare, PUZ-uri pentru spații verzi, demolări de clădiri de patrimoniu

Nicușor Dan a spus jurnaliștilor că „urbanismul derogatoriu al Bucureștiului duce la grave disfuncționalități în funcționarea orașului”. El a mai explicat că „modul în care s-a făcut această dezvoltare cu blocuri între case - și de aceea am venit aici, uitați o autorizație emisă de Gabriela Firea - a distrus o piață, pentru că nu vin aici investitori serioși, pentru că trebuie trebuie să dea șpagă. Și mai distruge ceva, o piață a profesioniștilor, pentru că un investitor este tentat să nu aleagă profesionistul care face proiectul cel mai bun, ci să aleagă acel arhitect care are relații în Primărie și cu care ia autorizație mai repede și cu mai multe etaje.”Candidatul susținut de PNL și USR PLUS la aceste alegeri pentru Primăria Capitalei a prezentat o hartă cu spațiile verzi revizuite de Primăria București, prin intermediul unor PUZ-uri care transformă aceste spații în terenuri construibile. „Vă dau un singur exemplu. Aici pe malul lacului Floreasca avem o suprafață de 3 hectare. Dacă astăzi proprietarul vinde la preț de spațiu verde 3 hectare , el câștigă 3 milioane de euro, dacă vinde la preț de teren construibil, el câștigă 30 de milioane de euro. Deci aici avem un folos necuvenit, printr-un simplu PUZ de 27 de milioane de euro.” Nicușor Dan a continuat cu astfel de exemple, precizând că justiția a oprit unele dintre ilegalități: „PUZ sector 1 și PUZ sector 3 au fost suspendate de instanță pentru că le-a considerat nelegale. Alte exemple de spații verzi: Kiseleff 45, aveți aici planșa. Este acesta spațiu verde? Da, și, printr-o autorizație emisă de Primarul General,a permis construirea pe spațiu verde. Instanța a anulat această autorizație. Aceeași situație o avem în Modrogan, la mai multe baze sportive, dintre care baza sportivă Girueta, care conform legii, bazelor sportive nu le este permisă schimbarea destinației.”Un alt tip de acțiune ilegală a celor care acționează în sectorul imobiliar este, potrivit lui Nicușor Dan, cel care permite construcțiile nepotrivite cu zona: „Știți că prin PUZ sector 6, aprobat de Consiliul General în cea mai aglomerată intersecție din București, la Răzoare, se permit blocuri de 30 de etaje?Avem un exemplu chiar aici, aceasta este o zonă istorică a Bucureștiului, este o stradă cu potențial turistic al Bucureștiului și această construcție aprobată ilegal de Primarul în funcție distruge potențialul istoric al acestei zone. Vă mai aduc aminte de PUZ-ul care prevede o construcție de 7 etaje pe Calea Victoriei, în spatele Palatului Știrbey, vă aduc aminte de o autorizație din zona Mântuleasa, declarată ilegală de instanță, în urma căreia Primăria Generală, prin acest Primar General a decis intrarea în legalitate. Vă aduc aminte, tot aici în zona Kiseleff, avem două clădiri și în fiecare an Primăria a mai dat câte un etaj pentru fiecare din aceste clădiri”, a mai explicat Nicușor Dan.În fine, un al treilea tip de acțiuni sunt cele care vizează clădirile de patrimoniu: „Acestea au fost clădiri care au fost demolate în acest mandat în baza autorizațiilor de demolare emise de Primarul Capitalei. Sunt mai multe. Avem un primar care se laudă pe publicitate plătită la televizor că iubește patrimoniul. De fapt a demolat mai mult decât a consolidat și uitați aici exemple. Fiecare din aceste clădiri au fost demolate în acest mandat”, a afirmat candidatul dreptei, amintit și de faptul că Primăria Capitalei mai susține mafia imobiliară „pierzând procese”.Nicușor Dan a mai amintit în aceeași conferință de presă că va participa la B1 TV la o primă dezbatere cu candidatul PSD, Gabriela Firea, în urma invitației primite de la realizatori. „O provoc să discutăm despre mafia imobiliară de care a vorbit intens, prin aparatul său de propagandă”.