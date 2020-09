Liderul UDMR, despre atacurile lui Iohannis: Ne-a făcut dușmanii României, ceea ce nu suntem. Nu vrem să furăm Ardealul

Liderul UDMR mai spune, într-un interviu acordat Agerpres, că nu a mai discutat cu președintele din luna martie.”Nu, nu am avut nicio discuţie din martie. Ultima dată am vorbit cu şeful statului în luna martie. Acele declaraţii erau inacceptabile, fiindcă nu aveau nicio acoperire cu "furatul Ardealului". Cum spunea un clasic în viaţă: "Idioţenie". Cel care spune aşa ceva nu are dreptate, minte, manipulează. Şi a fost şi rămâne în continuare o problemă, fiindcă a venit de la acest nivel. A luat în batjocură limba maghiară, ceea ce iar este inacceptabil. Ne-a făcut pe noi, într-un fel, duşmanii României, ceea ce nu suntem. Nu vrem să furăm Ardealul, nu vrem să facem rău nimănui şi, sigur, a aruncat această sămânţă a urii într-o perioadă când nu era nevoie de aşa ceva, fiindcă lumea era şi este preocupată de altele”, a comentat Kelemen.El a mai spus că poate înțelege tentativa președintelui de a abate atenția de la rezultatele "minunate" ale "guvernului său", dar nu recurgând la astfel de acuzații.”Nu poţi ca preşedinte al României, care eşti la vârful ierarhiei statului şi, dincolo de acest lucru, ai şi informaţii dacă se întâmplă ceva, eşti tu responsabil, şi nu poti să faci doar o luptă politică din astfel de teme. Şi s-a demonstrat că nu existau nici informaţii, nu a existat nici măcar o astfel de intenţie. Nu poţi să faci o astfel de declaraţie. N-am avut nicio discuţie cu preşedintele Iohannis din martie. Şi nici scuze n-am auzit”.Iohannis a susținut o scurtă declarație de presă, exclusiv pe tema proiectului de lege care acordă autonomie administrativă Ținutului Secuiesc, proiect adoptat tacit de Camera Deputaților. El a lansat un atac dur la adresa PSD și a spus că, atât timp cât el va fi președinte, o astfel de lege nu va exista.În scurta sa declarație, Iohannis a făcut și două referiri în limba maghiară: Jo napot kívánok, PSD / Jo napot kívánok, Ciolacu (n.r. - Bună ziua, PSD / Bună ziua, Ciolacu). ”Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Viktor Orbán, în schimbul acestei înțelegeri?”, mai spunea șeful statului.