Nicușor Dan și-a lansat sediul de campanie: „Putem să facem din București orașul de care bucureștenii să fie mândri”

Recomandat de PNL

"În mod special am vrut să alegem un loc simbolic pentru București, un magazin construit în interbelic și naționalizat în 1948. Refolosit ca magazin în perioada comunistă și lăsat să se distrugă în perioada postcomunistă. Reconstruit, după cum vedeți, de niște investitori privați, este simbolic pentru ceea ce vrem să facem cu Bucureștiul." Așa și-a început discursul Nicușor Dan, în fața susținătorilor, jurnaliștilor, dar și a bucureștenilor care s-au oprit să-l asculte, în fața sediul său de campanie.Noul București, conceptul de dezvoltare lansat de Nicușor Dan pentru a ilustra modernizarea Capitalei după ce va câștiga alegerile din 27 septembrie, este astfel simbolizat de transformarea și modernizarea magazinului București, un spațiu cu o istorie specială pentru centrul comercial tradițional al Capitalei.Candidatul partidelor de dreapta a făcut apel și la simbolurile politice ale acestor alegeri: "Pentru că nu suntem decât la 2 ani de la 10 august și, deși suntem la 30 de ani de la Revoluție, o să fie, de fapt, o campanie electorală în care, din nou, va fi o luptă între comunism și anticomunism. Am ales, de asemenea, să ne facem sediul de campanie aici, pentru că suntem, practic, la km 0 al Bucureștiul."Nicușor Dan a reamintit și de vremurile în care Bucureștiul era, pentru toată România, locul de unde "se dădea ora exactă", vremuri în care se vorbea cu respect despre București."Din păcate, orașul acesta, după 12 ani de guvernare PSD, nu arată deloc a o capitală a României și ceea ce era respect acum câțiva ani a devenit, cumva, un fel de milă pentru un oraș murdar, un oraș care nu este în stare să aibă o sală polivalentă, care nu este în stare să organizeze o competiție serioasă europeană de gimnastică sau, în general, de sport, care nu este în stare să organizeze o mare întâlnire de business", a mai spus Nicușor Dan.El a trecut în revistă o parte din problemele cu care se confruntă azi bucureștenii: kitsch-ul arhitectural sau dificultățile întâmpinate de mame atunci când își scot copiii la plimbare, dar și multe altele: "Acesta este Bucureștiul pe care ni-l lasă PSD-ul, acesta este orașul pe care ni-l lasă un primar PSD, care avea toate pârghiile să rezolve marile probleme ale orașului, avea toate pârghiile să facă revoluția în trafic pe care ne-a promis-o, avea toate pârghiile să construiască cele 20 de grădinițe cu fonduri europene. Nu a fost în stare, practic, să ia niciun ban european, nu au fost în stare să reabiliteze un kilometru de linie de tramvai, nu a fost în stare să schimbe câțiva kilometri de rețea de termoficare, nu a fost în stare să rezolve marea problemă de poluare a aerului".Evenimentul de lansare a sediului de campanie al lui Nicușor Dan a avut loc în prezența celor doi lideri ai partidelor care au decis să formeze alianța de dreapta, cea care îl susține pe Nicușor Dan în aceste alegeri pentru Primăria Capitalei. Ludovic Orban, premier al României și președinte al PNL, și Dan Barna, președinte al Alianței USR PLUS, au fost prezenți la intrarea în Centrul Vechi al Capitalei, în fața Magazinului București, unde au transmis fiecare câte un mesaj prin care îi încurajează pe bucureșteni să voteze cu Nicușor Dan și să fie alături de proiectul numit simbolic Noul București.Ludovic Orban a transmis un mesaj ferm prin care a anunțat că guvernul va sprijini modernizarea Bucureștiului: "Da, știm sigur, Nicușor Dan este candidat la Primăria Capitalei și va fi viitorul Primar General al Bucureștiului. Da, știm sigur că în spatele lui Nicușor Dan stau cele mai puternice, cele mai credibile și cele mai competente formațiuni politice care s-au unit ca să-l sprijine pe Nicușor Dan nu numai în campania electorală, ci mai ales în aplicarea programului pentru București, un program ambițios", a spus Orban. "Guvernul va susține toate proiectele necesare Bucureștiului, toate proiectele indispensabile pentru a crește calitatea vieții în București", a mai subliniat prim-ministrul."Mesajul pe care îl transmitem astăzi pe acest parteneriat pentru București, alături de PNL, este unul foarte limpede și foarte explicit: astăzi Bucureștiul are șansa să scape de pesedism, astăzi Bucureștiul are șansa să intre în logica unei administrații în care Nicușor Dan, candidatul la Primăria Generală, este un om care și-a dedicat viața acestui oraș, acestei capitale de țară. Este un om mai îndreptățit probabil ca oricine altcineva să fie următorul primar al Bucureștiului", a spus Dan Barna.