După 30 de ani de politică, Tăriceanu își încearcă norocul la Primăria Capitalei pentru prima dată

”Nu există niciun candidat liberal la Primăria Capitalei. Nicușor Dan nu are un profil liberal, faptul că e susținut de PNL e cu totul altceva. Sunt semne de întrebare dacă PNL mai e partid liberal sau nu. Eu zic că nu. (...) De 30 de ani, Bucureștiul are un electorat liberal care are dreptul la reprezentare”, a declarat Tăriceanu.Liderul ALDE a mai susținut că experiența pe care a acumulat-o ca prim-ministru și președinte al Senatului este ”extrem de utilă pentru a construi o strategie pentru București”.Pe de altă parte, el și-a argumentat candidatura prin ”datoria” pe care o are față de colegii de partid.Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.Hotărârea Biroului Politic al ALDE a fost luată după ce negocierile cu PSD pentru formarea unei alianțe pentru București au eșuat.Până în prezent și-au mai anunțat candidatura Gabriela Firea (PSD) și Nicușor Dan, susținut de PNL și USR.La alegerile locale din 2016, ALDE l-a desemnat drept candidat la București pe Daniel Barbu care a obținut sub 3%. La acel scrutin, la nivel național, ALDE a obținut puțin peste 6%.