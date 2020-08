Liberalii au validat candidații conveniți cu USR-PLUS

"Am validat înţelegerea unei colaborări loiale cu partenerii de la USR PLUS şi, de asemenea, am validat atât candidaţii Partidului Naţional Liberal, cât şi candidaţii USR PLUS la primăriile de sector. De asemenea, am decis susţinerea pentru Primăria Capitalei a candidatului independent Nicuşor Dan", a anunţat, sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Astfel, USR PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 si 4, iar PNL - 3, 5 si 6. La Sectorul 1 va candida Clotilde Armand (USR), Sectorul 2 - Radu Mihai (USR), Sectorul 3 - Adrian Moraru (PNL), Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS), Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL) şi Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL). PNL și USR-PLUS au semnat, la finalul unor negocieri care au durat până la 3 dimineața, protocolul pentru alianța dreptei în București. Surse politice declarau pentru HotNews.ro că primăriile vor fi împărțite 3 la 3, viceprimarii sunt si ei de la fiecare formațiune, iar listele de consilieri locali și generali vor fi separate. Liberalii au venit cu o propunere-surpriză pentru primăria sectorului 3. Este vorba de Adrian Moraru.